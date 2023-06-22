Прокуратура оценила ущерб Смоленской области от немецкой оккупации в 17 трлн рублей
Ущерб Смоленской области в результате оккупации немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны превысил 17 трлн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Региональная прокуратура обратилась в суд с требованием признать факт геноцида народов СССР на территории Смоленской области во время войны. За время оккупации – с июля 1941 г. по сентябрь 1943 г. – в области погибло 90 000 мирных жителей и 300 000 военнопленных. По данным ведомства, еще 120 000 человек были привлечены для принудительного труда.
«Только в административном центре области – г. Смоленск и его окрестностях – расстреляно и замучено свыше 135 000 мирных граждан и военнопленных», – говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре отметили, что в период оккупации региона немецко-фашистские захватчики совершали массовые преступления против мирных жителей, использовали их в качестве тягловой силы на сельскохозяйственных работах, а также в виде живого щита при столкновениях с Красной Армией. В ведомстве утверждают, что на территории региона действовали и пособники захватчиков – выходцы из Украины, а также австрийцы, поляки, французы и чехи.
В 2022 г. ведомство оценило ущерб Ленинграду от нацистской блокады в 35,3 трлн руб. по текущему курсу. По разным оценкам, за время блокады погибло от 600 000 до 1,5 млн человек. В сентябре 2022 г. прокуратура Санкт-Петербурга подала в городской суд иск с требованием признать блокаду города преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом.