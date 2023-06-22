Прокуратура оценила ущерб Смоленской области от немецкой оккупации в 17 трлн рублей

В Генпрокуратуре отметили, что в период оккупации региона немецко-фашистские захватчики совершали массовые преступления против мирных жителей, использовали их в качестве тягловой силы на сельскохозяйственных работах, а также в виде живого щита при столкновениях с Красной Армией. В ведомстве утверждают, что на территории региона действовали и пособники захватчиков – выходцы из Украины, а также австрийцы, поляки, французы и чехи.