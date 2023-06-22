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Прокуратура оценила ущерб Смоленской области от немецкой оккупации в 17 трлн рублей

Ведомости

Ущерб Смоленской области в результате оккупации немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны превысил 17 трлн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Региональная прокуратура обратилась в суд с требованием признать факт геноцида народов СССР на территории Смоленской области во время войны. За время оккупации – с июля 1941 г. по сентябрь 1943 г. – в области погибло 90 000 мирных жителей и 300 000 военнопленных. По данным ведомства, еще 120 000 человек были привлечены для принудительного труда.  

«Только в административном центре области – г. Смоленск и его окрестностях – расстреляно и замучено свыше 135 000 мирных граждан и военнопленных», – говорится в сообщении.

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В Генпрокуратуре отметили, что в период оккупации региона немецко-фашистские захватчики совершали массовые преступления против мирных жителей, использовали их в качестве тягловой силы на сельскохозяйственных работах, а также в виде живого щита при столкновениях с Красной Армией. В ведомстве утверждают, что на территории региона действовали и пособники захватчиков – выходцы из Украины, а также австрийцы, поляки, французы и чехи.

В 2022 г. ведомство оценило ущерб Ленинграду от нацистской блокады в 35,3 трлн руб. по текущему курсу. По разным оценкам, за время блокады погибло от 600 000 до 1,5 млн человек. В сентябре 2022 г. прокуратура Санкт-Петербурга подала в городской суд иск с требованием признать блокаду города преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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