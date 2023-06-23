«Ростех» сообщил о возможном переносе авиасалона МАКС на следующий год
Международный авиационно-космический салон (МАКС) в этом году, вероятнее всего, не состоится, он может быть перенесен на 2024 г., сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов со ссылкой на письмо вице-премьера Дениса Мантурова в комментарии ТАСС в кулуарах Международного военно-морского салона. Минпромторг, в свою очередь, опроверг это.
«Есть письмо вице-премьера – министра промышленности и торговли Дениса Валентиновича Мантурова, где он дает согласие на перенос авиасалона МАКС на 2024 г. Поэтому, вероятнее всего, в этом году МАКС не состоится», – рассказал Кладов.
При этом он подчеркнул, что все договоренности и участники сохраняются, «то же мероприятие пройдет год спустя».
Минпромторг в комментарии телеканалу «Звезда», в свою очередь, сообщил, что ведомство не направляло никакого письма.
О том, что авиасалон МАКС будет перенесен на июль 2024 г., в конце мая писали «Ведомости». Близкий к правительству источник тогда говорил, что в условиях санкций против российского авиапрома участие иностранных компаний в авиасалоне будет ограниченным, а начатые проекты по импортозамещению еще не доведены до конца.
МАКС проходит раз в два года в подмосковном Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова. Салон позиционируется как главная международная выставочная площадка, где показывают новейшую российскую и зарубежную авиатехнику. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиасалонов наряду с Ле Бурже (Франция), Фарнборо (Великобритания) и Сингапуром.
Церемонию открытия МАКС-2021 посещал президент России Владимир Путин. Всего в работе салона тогда приняли участие около 290 зарубежных организаций из более чем 50 стран.