«Ростех» сообщил о возможном переносе авиасалона МАКС на следующий год

О том, что авиасалон МАКС будет перенесен на июль 2024 г., в конце мая писали «Ведомости». Близкий к правительству источник тогда говорил, что в условиях санкций против российского авиапрома участие иностранных компаний в авиасалоне будет ограниченным, а начатые проекты по импортозамещению еще не доведены до конца.