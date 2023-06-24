В Липецкой области приостановили движение по части региональных дорог
Движение по части региональных дорог Липецкой области приостановлено, сообщил оперативный штаб региона.
«Приостановлено движение по части дорог регионального значения. На ряде участков дорожное полотно намеренно повреждено – перекопано экскаваторами. Радикальные меры приняты для полной остановки проезда техники по трассам», – говорится в сообщении.
В оперштабе добавили, что план восстановления дорог уже разработан, он будет выполнен после стабилизации обстановки. Там также напомнили, что эти меры стали причиной неудобств, однако безопасность должна быть превыше всего.
«Просим не оставаться в стороне и оказать содействие и помощь тем, кто сейчас не может попасть домой, если такие случаи будут», – добавили в оперштабе.
До этого сообщалось, что въезды в Липецк перекрыты по направлениям Чаплыгинское и Лебедянское. Жителей региона призвали не покидать дома без необходимости.
Такие меры приняты на фоне попытки основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина организовать вооруженный мятеж, бойцы его организации уже были замечены в нескольких регионах. Перекрытие дорог призвано ограничить возможности для их передвижения.
23 июня Пригожин обвинил армию в обстреле лагеря ЧВК, при этом в Минобороны эту информацию опровергли. После очередных угроз ФСБ возбудила уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении основателя ЧВК.
Позже президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России, к личному составу Вооруженных сил РФ, правоохранительных органов и спецслужб. Он заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».