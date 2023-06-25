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На трассе в Ростовской области из-за колонны «Вагнера» образовался затор

Ведомости

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» образовалась пробка из-за прохождения колонны военной техники ЧВК «Вагнер», пишет ТАСС со ссылкой на региональный минтранс. 

По данным ведомства, колонна следует по направлению к югу из Воронежской области, техника идет в две полосы. «Идут не очень быстро, будут уходить на [МАПП] "Волошино", из-за этого пробка», – рассказали агентству.

Ранее Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на очевидцев сообщал, что пробка растянулась на 20-25 км.

Ранее по теме: В Воронежской области сообщили о повреждении домов после прохода колонны «Вагнера»

24 июня в Ростов-на-Дону вошла ЧВК «Вагнер» и установила там блокпосты. Они взяли под контроль военные объекты и планировали продвигаться в сторону Москвы. Из-за этого все автобусные рейсы в Ростов-на-Дону и из города были отменены, а туроператоры начали отменять автобусные туры на юг страны в связи с «форс-мажорной ситуацией». Власти города призывали людей не выходить из дома, а движение перекрывали. На следующий день глава города Алексей Логвиненко заявил о повреждении более 10 000 кв. м дорог, по которым двигалась военная техника ЧВК «Вагнер». Специалисты после ухода бойцов из города провели обследование дорог, больше всего пострадал Буденновский проспект.

Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Затем «Вагнер» блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. 

24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с Пригожиным. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с ним переговоры, Пригожин согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена решено прекратить.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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