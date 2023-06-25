На трассе в Ростовской области из-за колонны «Вагнера» образовался затор

24 июня в Ростов-на-Дону вошла ЧВК «Вагнер» и установила там блокпосты. Они взяли под контроль военные объекты и планировали продвигаться в сторону Москвы. Из-за этого все автобусные рейсы в Ростов-на-Дону и из города были отменены, а туроператоры начали отменять автобусные туры на юг страны в связи с «форс-мажорной ситуацией». Власти города призывали людей не выходить из дома, а движение перекрывали. На следующий день глава города Алексей Логвиненко заявил о повреждении более 10 000 кв. м дорог, по которым двигалась военная техника ЧВК «Вагнер». Специалисты после ухода бойцов из города провели обследование дорог, больше всего пострадал Буденновский проспект.