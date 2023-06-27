ФСБ задержала жителя Нальчика по делу о госизмене
ФСБ России задержала по подозрению в госизмене гражданина России, который пытался выехать на Украину и хотел перейти на сторону вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Подозреваемому 35 лет, его задержали в Нальчике Кабардино-Балкарской Республики. По данным ФСБ, задержанный планировал вступить в ряды одного из вооруженных формирований ВСУ.
В ведомстве рассказали, что задержанный установил контакт с членом подразделения ВСУ. Следуя инструкции, он приобрел медикаменты, включая обезболивающие, транквилизирующие и психотропные. После этого он попытался добраться до Украины из России через Белоруссию. Тогда его и задержала ФСБ.
Против жителя Нальчика возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 30 и ст. 275 УК РФ (приготовление к госизмене).
Накануне, 26 июня, ФСБ России задержала гражданина РФ – уроженца Львовской области Украины, проживающего в Амурской области, который переводил деньги ВСУ. Против него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена). Максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы.