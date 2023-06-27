Газета
Общество

ФСБ задержала жителя Нальчика по делу о госизмене

Ведомости

ФСБ России задержала по подозрению в госизмене гражданина России, который пытался выехать на Украину и хотел перейти на сторону вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подозреваемому 35 лет, его задержали в Нальчике Кабардино-Балкарской Республики. По данным ФСБ, задержанный планировал вступить в ряды одного из вооруженных формирований ВСУ.

В ведомстве рассказали, что задержанный установил контакт с членом подразделения ВСУ. Следуя инструкции, он приобрел медикаменты, включая обезболивающие, транквилизирующие и психотропные. После этого он попытался добраться до Украины из России через Белоруссию. Тогда его и задержала ФСБ.

Против жителя Нальчика возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 30 и ст. 275 УК РФ (приготовление к госизмене).

Накануне, 26 июня, ФСБ России задержала гражданина РФ – уроженца Львовской области Украины, проживающего в Амурской области, который переводил деньги ВСУ. Против него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена). Максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных