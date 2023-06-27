ФСБ задержала жителя Нальчика по делу о госизмене

В ведомстве рассказали, что задержанный установил контакт с членом подразделения ВСУ. Следуя инструкции, он приобрел медикаменты, включая обезболивающие, транквилизирующие и психотропные. После этого он попытался добраться до Украины из России через Белоруссию. Тогда его и задержала ФСБ.