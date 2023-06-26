Жителя Амурской области заподозрили в переводе денег армии Украины

На прошлой неделе по этой же статье был арестован на два месяца россиянин по фамилии Хецоидзе. ФСБ сообщала о пресечении противоправной деятельности бывших работников организации ОПК, работавших на украинскую разведку. Они являются гражданами РФ, а также агентами Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Против подозреваемых возбуждено дело по ст. 275 (госизмена) и ч. 1 и 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).