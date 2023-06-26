Жителя Амурской области заподозрили в переводе денег армии Украины
ФСБ России задержала гражданина РФ, уроженца Львовской области Украины, проживающего в Амурской области, переводившего деньги ВСУ, сообщается на сайте спецслужбы.
В ходе следственных действия выяснилось, что мужчина совершил более десяти переводов ВСУ для приобретения ими дронов-камикадзе, квадрокоптеров, боеприпасов и военной техники для использования против ВС России.
«В отношении задержанного следственным подразделением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена)», – говорится в сообщении.
На прошлой неделе по этой же статье был арестован на два месяца россиянин по фамилии Хецоидзе. ФСБ сообщала о пресечении противоправной деятельности бывших работников организации ОПК, работавших на украинскую разведку. Они являются гражданами РФ, а также агентами Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Против подозреваемых возбуждено дело по ст. 275 (госизмена) и ч. 1 и 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).
28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. Поправки вносят изменения в ст. 275 УК РФ. До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.