МЧС предупредило о грозе и ливнях в Москве

С 19.00 28 июня до 2 ночи 29 июня в Москве пройдут дожди, местами сильные, в отдельных районах также будет гроза. 29 июня с 9.00 до 21.00 в столице ожидается дождь и ливень, в отдельных районах также возможна гроза с градом. Отмечается, что при грозе порывы ветра могут достигать до 17 м/с.