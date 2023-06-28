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Общество

МЧС предупредило о грозе и ливнях в Москве

Ведомости

28 июня в Москве ожидаются сильные дожди с грозой, а 29 июня – ливень и гроза с градом. Соответствующее экстренное предупреждение распространило столичное главное управление МЧС России.

С 19.00 28 июня до 2 ночи 29 июня в Москве пройдут дожди, местами сильные, в отдельных районах также будет гроза. 29 июня с 9.00 до 21.00 в столице ожидается дождь и ливень, в отдельных районах также возможна гроза с градом. Отмечается, что при грозе порывы ветра могут достигать до 17 м/с.

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В связи с ухудшением погоды МЧС призвало водителей Москвы снизить скорость на дорогах, избегать внезапных маневров, а также парковать машины вдали от деревьев. Жителям столицы также рекомендовали обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в регионах европейской части РФ, включая Московскую область, в ближайшие дни пройдут сильные дожди. По его словам, в Москве с 28 по 30 июня выпадет 10–20% месячной нормы осадков. Вместе с тем в столице похолодает до плюс 18–20 градусов 29 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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