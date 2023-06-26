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Гидрометцентр предупредил о ливнях в десяти регионах России

Ведомости

Сильные дожди в ближайшие дни пройдут сразу в десяти регионах России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии ТАСС.

В Челябинской области синоптики ожидают ливень и град, а также ветер до 25 м/с 26-27 июня, в Ставропольском и Краснодарском краях ожидается ливень с грозой. В эти дни также будут сильные дожди в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях.

При этом в Архангельской, Вологодской, Костромской и Магаданской областях, а также в Якутии, Коми и Хабаровском крае прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности, отметил Вильфанд.

Ранее по теме: Вильфанд: российским метеорологам не хватает данных с передатчиков на самолетах

В Москве и Подмосковье сегодня ожидается 25-27 градусов тепла с переменной облачностью, а также ветер 6-11 м/с. 27 июня температура понизится до 22-24 градусов, а небо сильнее затянет облаками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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