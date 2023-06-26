Гидрометцентр предупредил о ливнях в десяти регионах России

В Челябинской области синоптики ожидают ливень и град, а также ветер до 25 м/с 26-27 июня, в Ставропольском и Краснодарском краях ожидается ливень с грозой. В эти дни также будут сильные дожди в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях.