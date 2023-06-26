Гидрометцентр предупредил о ливнях в десяти регионах России
Сильные дожди в ближайшие дни пройдут сразу в десяти регионах России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии ТАСС.
В Челябинской области синоптики ожидают ливень и град, а также ветер до 25 м/с 26-27 июня, в Ставропольском и Краснодарском краях ожидается ливень с грозой. В эти дни также будут сильные дожди в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях.
При этом в Архангельской, Вологодской, Костромской и Магаданской областях, а также в Якутии, Коми и Хабаровском крае прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности, отметил Вильфанд.
В Москве и Подмосковье сегодня ожидается 25-27 градусов тепла с переменной облачностью, а также ветер 6-11 м/с. 27 июня температура понизится до 22-24 градусов, а небо сильнее затянет облаками.