Газета
Общество

Вильфанд: российским метеорологам не хватает данных с передатчиков на самолетах

Отечественные машины такой технологией не оборудованы
Екатерина Гробман Герман Костринский
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд / Евгений Разумный / Ведомости

Российским метеорологам для прогнозирования погоды не хватает данных метеорологических датчиков на самолетах. Как рассказал в интервью «Ведомостям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в России на самолеты они не устанавливаются в принципе.

«Сейчас наши отечественные самолеты не оборудованы этим инструментарием. А зарубежные самолеты над нашей территорией, как вы понимаете, пролетают значительно реже. Эта проблема сейчас обсуждается. Может, она близка к разрешению, но пока нет таких данных. Это очень важно. Ведь, чтобы обеспечивать безопасность полетов, нужно самим знать: а что же происходит в атмосфере?» – говорит Вильфанд.

Речь идет о технологии под названием AMDAR (Aircraft Meteorological Data Relay), уточнил Вильфанд. Это ретрансляция метеорологических данных с самолетов – программа, инициированная Всемирной метеорологической организацией (ВМО). AMDAR используется для сбора метеорологических данных по всему миру с помощью коммерческих самолетов.

«На самолете установлен датчик, который фиксирует на эшелоне полета метеорологические параметры (ветер, влажность, температура, давление). Круг, который самолеты делают перед посадкой, – 7 км. Начиная с этой высоты идет постоянное зондирование атмосферы с невероятной частотой. Вот, пока он садится, взлетает, и поступают данные», – пояснил научный руководитель Гидрометцентра. По его словам, эта информация очень важна для принятия решения – например, выпускать ли штормовые предупреждения. 

«Не нужно бояться изменения климата»

Руководитель Гидрометцентра о влиянии глобального потепления на экономику и важности прогнозов для развития

Сейчас российские метеорологи продолжают получать данные только о состоянии атмосферы над другими странами, сказал Вильфанд. Проблема впервые стала актуальной для синоптиков всего мира во время пандемии коронавируса, когда количество полетов сократилось. 

Еще в 2018 г. на сайте Авиаметтелекома Росгидромета сообщалось, что для реализации задачи использования данных AMDAR в авиационной метеорологии в России требуется консолидированное участие авиакомпаний, органов ОрВД и Росгидромета. «На данный момент рассматривается вопрос о создании рабочей группы по вопросам AMDAR, а также проведении приема и передачи данных в тестовом режиме при сотрудничестве с национальными авиакомпаниями «Россия» и S7Airlines», – говорилось в сообщении.

AMDAR – это программное обеспечение, использующее стандартные данные с бортовых навигационных систем и датчиков, дополнительных доработок в конструкцию самолета для его установки не требуется, сказал «Ведомостям» представитель Объединенной авиастроительной корпорации (входит в корпорацию «Ростех»). «По запросу разработчик может установить на самолеты ПО для сбора метеорологических данных, но на данный момент такого запроса не поступало», – уточнил он.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных