Вильфанд: российским метеорологам не хватает данных с передатчиков на самолетах

«Сейчас наши отечественные самолеты не оборудованы этим инструментарием. А зарубежные самолеты над нашей территорией, как вы понимаете, пролетают значительно реже. Эта проблема сейчас обсуждается. Может, она близка к разрешению, но пока нет таких данных. Это очень важно. Ведь, чтобы обеспечивать безопасность полетов, нужно самим знать: а что же происходит в атмосфере?» – говорит Вильфанд.