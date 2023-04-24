Вильфанд: российским метеорологам не хватает данных с передатчиков на самолетах

Вильфанд: российским метеорологам не хватает данных с передатчиков на самолетахОтечественные машины такой технологией не оборудованы
Российским метеорологам для прогнозирования погоды не хватает данных метеорологических датчиков на самолетах. Как рассказал в интервью «Ведомостям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в России на самолеты они не устанавливаются в принципе.
«Сейчас наши отечественные самолеты не оборудованы этим инструментарием. А зарубежные самолеты над нашей территорией, как вы понимаете, пролетают значительно реже. Эта проблема сейчас обсуждается. Может, она близка к разрешению, но пока нет таких данных. Это очень важно. Ведь, чтобы обеспечивать безопасность полетов, нужно самим знать: а что же происходит в атмосфере?» – говорит Вильфанд.
Речь идет о технологии под названием AMDAR (Aircraft Meteorological Data Relay), уточнил Вильфанд. Это ретрансляция метеорологических данных с самолетов – программа, инициированная Всемирной метеорологической организацией (ВМО). AMDAR используется для сбора метеорологических данных по всему миру с помощью коммерческих самолетов.
«На самолете установлен датчик, который фиксирует на эшелоне полета метеорологические параметры (ветер, влажность, температура, давление). Круг, который самолеты делают перед посадкой, – 7 км. Начиная с этой высоты идет постоянное зондирование атмосферы с невероятной частотой. Вот, пока он садится, взлетает, и поступают данные», – пояснил научный руководитель Гидрометцентра. По его словам, эта информация очень важна для принятия решения – например, выпускать ли штормовые предупреждения.
Сейчас российские метеорологи продолжают получать данные только о состоянии атмосферы над другими странами, сказал Вильфанд. Проблема впервые стала актуальной для синоптиков всего мира во время пандемии коронавируса, когда количество полетов сократилось.
Еще в 2018 г. на сайте Авиаметтелекома Росгидромета сообщалось, что для реализации задачи использования данных AMDAR в авиационной метеорологии в России требуется консолидированное участие авиакомпаний, органов ОрВД и Росгидромета. «На данный момент рассматривается вопрос о создании рабочей группы по вопросам AMDAR, а также проведении приема и передачи данных в тестовом режиме при сотрудничестве с национальными авиакомпаниями «Россия» и S7Airlines», – говорилось в сообщении.
AMDAR – это программное обеспечение, использующее стандартные данные с бортовых навигационных систем и датчиков, дополнительных доработок в конструкцию самолета для его установки не требуется, сказал «Ведомостям» представитель Объединенной авиастроительной корпорации (входит в корпорацию «Ростех»). «По запросу разработчик может установить на самолеты ПО для сбора метеорологических данных, но на данный момент такого запроса не поступало», – уточнил он.