В ВОЗ сообщили о влиянии пандемии COVID-19 на психическое здоровье молодежи

Согласно результатам исследования, сильнее всего пандемия повлияла на детей и подростков из более низкого социально-экономического положения, на тех, кто столкнулся с длительным закрытием школ и кому не хватало поддержки дома и в школе. В 22 странах и регионах школы были закрыты в среднем 138 дней в период с января 2020 г. по декабрь 2022 г., что «значительно повлияло на образование подростков и оказало огромное давление школы на них».