В ВОЗ сообщили о влиянии пандемии COVID-19 на психическое здоровье молодежи
Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на психическое состояние детей и подростков. Об этом говорится в опубликованных отчетах Европейского регионального бюро (ЕРБ) на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В отчетах содержатся результаты опросов, проведенных в 2021–2022 гг. В исследованиях учитывалось влияние возраста, пола, экономического положения, структур социальной поддержки и закрытия школ на молодых людей в период пандемии.
Согласно результатам исследования, сильнее всего пандемия повлияла на детей и подростков из более низкого социально-экономического положения, на тех, кто столкнулся с длительным закрытием школ и кому не хватало поддержки дома и в школе. В 22 странах и регионах школы были закрыты в среднем 138 дней в период с января 2020 г. по декабрь 2022 г., что «значительно повлияло на образование подростков и оказало огромное давление школы на них».
Помимо этого результаты исследования показали, что ученицы старшей школы оказались более подвержены влиянию пандемии, чем мальчики из классов младше. Это произошло благодаря тому, что именно девушки, ученики старших классов и тех школ, которые закрывались на большее количество времени, испытывали более сильное давление со стороны школы.
Уточняется, что 15-30% респондентов указали на негативное влияние пандемии в различных сферах жизни – в основном на психическое здоровье, физическую активность и успеваемость в школе. 16% респондентов говорили о низком уровне удовлетворенности жизнью, чаще об этом говорили девочки. С возрастом доля таких респондентов увеличивалась.
При этом пандемия имела и положительные результаты. В частности, у некоторых из респондентов улучшились отношения с семьей и друзьями. Важную роль в этом случае играла поддержка, которую подростки получали от семьи, учителей, одноклассников и друзей.
В связи с результатами исследований ВОЗ рекомендовала внедрять программы по созданию благоприятной среды в школах, обучать учителей эмоциональной поддержке, а также создавать программы по поддержке родителей в укреплении отношений с детьми. Помимо этого необходимо предлагать дополнительную поддержку детям из менее обеспеченных семей. Все это приведет к созданию системы по защите и укреплению психического здоровья молодежи, пояснили в ВОЗ.
5 мая ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной инфекции. В тот же день в Министерстве здравоохранения России предупредили о продолжающейся циркуляции COVID-19. Также Роспотребнадзор отмечал, что эпидемическая ситуация с коронавирусом в мире остается непростой, а в ряде стран – напряженной.
ВОЗ установила для COVID-19 статус пандемии 11 марта 2020 г., то есть глобальная эпидемия коронавирусной инфекции продлилась 3 года, один месяц и 24 дня. За прошедшее время, по оценкам организации, от коронавируса погибли около 20 млн человек, тогда как официальное число смертей – около 7 млн человек, сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.