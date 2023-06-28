Володин предложил ввести уголовное наказание за использование пальмового масла

Спикер Госдумы напомнил, что ранее уже были сняты льготы для поставщиков пальмового масла. Изменения в Налоговый кодекс, которые исключили пальмовое масло из перечня товаров, при продаже которых используется льготная ставка НДС (10%), вступили в силу 1 октября 2019 г. После этого поставки в Россию сократились примерно на 7%. В 2020 г. Россия разделила с Кенией 9-е место по годовому объему импорта пальмового масла (1,05 млн т). Однако со временем поставки вновь стали расти. В 2021 г. Володин отмечал, что повышение налоговой ставки до 20% не смогло решить проблему с поставками пальмового масла в Россию, и призвал выяснить причину роста.