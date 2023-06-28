Газета
Общество

Володин предложил ввести уголовное наказание за использование пальмового масла

Ведомости

За использование пальмового масла в продуктах должны быть предусмотрены уголовная ответственность и большие штрафы. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.

«Все то, что должно содержать молоко, содержит пальмовое масло – фальсификат, вред для здоровья. Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители. <...> Должны быть огромные штрафы. Тогда здоровье людей будет защищено», – сказал он. 

Володин уточнил, что необходимость введения уголовного наказание за использование пальмового масла обусловлена тем, что производители начнут  осознавать ответственность, добавляя говяжий жир вместо молока и заменяя растительное масло пальмовым. 

Спикер Госдумы напомнил, что ранее уже были сняты льготы для поставщиков пальмового масла. Изменения в Налоговый кодекс, которые исключили пальмовое масло из перечня товаров, при продаже которых используется льготная ставка НДС (10%), вступили в силу 1 октября 2019 г. После этого поставки в Россию сократились примерно на 7%. В 2020 г. Россия разделила с Кенией 9-е место по годовому объему импорта пальмового масла (1,05 млн т). Однако со временем поставки вновь стали расти. В 2021 г. Володин отмечал, что повышение налоговой ставки до 20% не смогло решить проблему с поставками пальмового масла в Россию, и призвал выяснить причину роста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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