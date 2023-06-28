Володин предложил ввести уголовное наказание за использование пальмового масла
За использование пальмового масла в продуктах должны быть предусмотрены уголовная ответственность и большие штрафы. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
«Все то, что должно содержать молоко, содержит пальмовое масло – фальсификат, вред для здоровья. Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители. <...> Должны быть огромные штрафы. Тогда здоровье людей будет защищено», – сказал он.
Володин уточнил, что необходимость введения уголовного наказание за использование пальмового масла обусловлена тем, что производители начнут осознавать ответственность, добавляя говяжий жир вместо молока и заменяя растительное масло пальмовым.
Спикер Госдумы напомнил, что ранее уже были сняты льготы для поставщиков пальмового масла. Изменения в Налоговый кодекс, которые исключили пальмовое масло из перечня товаров, при продаже которых используется льготная ставка НДС (10%), вступили в силу 1 октября 2019 г. После этого поставки в Россию сократились примерно на 7%. В 2020 г. Россия разделила с Кенией 9-е место по годовому объему импорта пальмового масла (1,05 млн т). Однако со временем поставки вновь стали расти. В 2021 г. Володин отмечал, что повышение налоговой ставки до 20% не смогло решить проблему с поставками пальмового масла в Россию, и призвал выяснить причину роста.