Володин призвал выяснить причины роста поставок пальмового масла в Россию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил профильным комитетам и ведомствам проанализировать причины роста поставок в Россию пальмового масла, несмотря на принятие решения об отмене льгот по НДС для этого товара.
«Хотелось бы, чтобы Министерство финансов проанализировало со своей стороны этот вопрос. А со стороны Госдумы профильные комитеты, начиная от комитета по экономической политике, по аграрным вопросам, по вопросам охраны здоровья в первую очередь, также изучили эту тему», – сказал Володин в ходе заседания Госдумы (цитата по ТАСС).
Он отметил наличие большого числа обращений по данной теме и подчеркнул, что пальмовое масло начинают использовать в разных сферах пищеприготовления, «но насколько это вредно или полезно, до сегодняшнего дня никто окончательного ответа не дал».
С 1 октября 2019 г. вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые исключают пальмовое масло из перечня товаров, при продаже которых используется льготная ставка НДС – 10%. Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов отмечал, что повышение до 20% ставки НДС на пальмовое масло приведет к сокращению его использования при изготовлении молочной продукции и снизит вредное воздействие на здоровье россиян.
Позже Володин предложил дополнительно повысить налог на пальмовое масло, «чтобы меньше народ травили».