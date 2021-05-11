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Володин призвал выяснить причины роста поставок пальмового масла в Россию

Ведомости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил профильным комитетам и ведомствам проанализировать причины роста поставок в Россию пальмового масла, несмотря на принятие решения об отмене льгот по НДС для этого товара. 

«Хотелось бы, чтобы Министерство финансов проанализировало со своей стороны этот вопрос. А со стороны Госдумы профильные комитеты, начиная от комитета по экономической политике, по аграрным вопросам, по вопросам охраны здоровья в первую очередь, также изучили эту тему», – сказал Володин в ходе заседания Госдумы (цитата по ТАСС).

Он отметил наличие большого числа обращений по данной теме и подчеркнул, что пальмовое масло начинают использовать в разных сферах пищеприготовления, «но насколько это вредно или полезно, до сегодняшнего дня никто окончательного ответа не дал».

С 1 октября 2019 г. вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые исключают пальмовое масло из перечня товаров, при продаже которых используется льготная ставка НДС – 10%. Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов отмечал, что повышение до 20% ставки НДС на пальмовое масло приведет к сокращению его использования при изготовлении молочной продукции и снизит вредное воздействие на здоровье россиян.

Позже Володин предложил дополнительно повысить налог на пальмовое масло, «чтобы меньше народ травили».

Ранее по теме: Россия снизила импорт пальмового масла во время пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных