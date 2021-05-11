Володин призвал выяснить причины роста поставок пальмового масла в Россию

«Хотелось бы, чтобы Министерство финансов проанализировало со своей стороны этот вопрос. А со стороны Госдумы профильные комитеты, начиная от комитета по экономической политике, по аграрным вопросам, по вопросам охраны здоровья в первую очередь, также изучили эту тему», – сказал Володин в ходе заседания Госдумы (цитата по ТАСС).