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Россия снизила импорт пальмового масла во время пандемии

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В первом полугодии импорт пальмового масла в Россию сократился на 7% (с 506 000 до 473 000 т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Сокращение импорта подтвердили изданию и в Масложировом союзе России. 

«Снизившийся ввоз пальмового масла ‒ событие, потому что для импорта этого продукта не характерна среднегодовая отрицательная динамика», ‒ приводит издание слова руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрея Дальнова.

Отрицательная динамика в первом полугодии 2020 г. может быть связана с усилением государственного контроля за качеством молочной продукции, считает Дальнов.

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«После того как в 2019 г. оборот молочной продукции стала отслеживать система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», а продукты с заменителями молочных жиров запретили ставить на одни и те же полки в рознице с продуктами, которые таких заменителей не содержат, спрос на товарное сырое молоко вырос», ‒ отметил эксперт. С этим аргументом согласны и в Россельхознадзоре.

«Сегодня система «Меркурий» позволяет отследить ингредиенты, из которых состоит конкретный продукт, выявить попытку фальсификации и подвергнуть нарушителей санкциям. Потребление продуктов с заменителями молочных жиров, особенно произведенных по технологии сыра и масла, в 2020 г. действительно упало», ‒ рассказал изданию гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных