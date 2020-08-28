Россия снизила импорт пальмового масла во время пандемии
«Снизившийся ввоз пальмового масла ‒ событие, потому что для импорта этого продукта не характерна среднегодовая отрицательная динамика», ‒ приводит издание слова руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрея Дальнова.
Отрицательная динамика в первом полугодии 2020 г. может быть связана с усилением государственного контроля за качеством молочной продукции, считает Дальнов.
«После того как в 2019 г. оборот молочной продукции стала отслеживать система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», а продукты с заменителями молочных жиров запретили ставить на одни и те же полки в рознице с продуктами, которые таких заменителей не содержат, спрос на товарное сырое молоко вырос», ‒ отметил эксперт. С этим аргументом согласны и в Россельхознадзоре.
«Сегодня система «Меркурий» позволяет отследить ингредиенты, из которых состоит конкретный продукт, выявить попытку фальсификации и подвергнуть нарушителей санкциям. Потребление продуктов с заменителями молочных жиров, особенно произведенных по технологии сыра и масла, в 2020 г. действительно упало», ‒ рассказал изданию гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.