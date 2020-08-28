Россия снизила импорт пальмового масла во время пандемии

«После того как в 2019 г. оборот молочной продукции стала отслеживать система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», а продукты с заменителями молочных жиров запретили ставить на одни и те же полки в рознице с продуктами, которые таких заменителей не содержат, спрос на товарное сырое молоко вырос», ‒ отметил эксперт. С этим аргументом согласны и в Россельхознадзоре.