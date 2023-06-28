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Путин попросил ускорить работу над концепцией развития автомобильного туризма

Ведомости

Президент России Владимир Путин попросил ускорить работу над концепцией развития автомобильного туризма, поскольку для некоторых людей это наиболее комфортный способ путешествий. Об этом глава государства сказал во время совещания по вопросам развития туризма, которое прошло в Дагестане. 

«Прошу ускорить разработку концепции развития автомобильного туризма. Для многих людей – это самый удобный, комфортный вид путешествий. Нужно расширять соответствующую дорожную инфраструктуру, сервисные услуги», – сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

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По словам Путина, с развитием автотуризма необходимо совершенствовать и пешеходные туристические тропы, которые набирают популярность среди путешественников. Президент отметил, что информация о них должна быть широко представлена на региональных и федеральных интернет-платформах. 

В середине мая Путин поручил правительству до 15 июня разработать концепцию развития автомобильного туризма, которая будет включать пилотный проект по автотуризму по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток. Предполагается, что маршрут пройдет по двум федеральным трассам – «Россия» и «Восток». В концепции также должны быть предусмотрены условия развития сопутствующей инфраструктуры.

В августе 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план по реализации Стратегии развития туризма в России до 2035 г., который включает 65 мероприятий по господдержке отрасли. Документ предусматривает в том числе и финансирование инициатив по созданию модульных гостиниц и кемпингов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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