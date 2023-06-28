Путин попросил ускорить работу над концепцией развития автомобильного туризма

В августе 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план по реализации Стратегии развития туризма в России до 2035 г., который включает 65 мероприятий по господдержке отрасли. Документ предусматривает в том числе и финансирование инициатив по созданию модульных гостиниц и кемпингов.