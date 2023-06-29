Введение в программу предмета «Основа безопасности и защита Родины» будет поэтапным

Ранее замдиректора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева объявила, что с 1 сентября 2024 г. в российских школах может появиться новый учебный предмет «Основа безопасности и защита Родины», который заменит нынешние «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Тимофеева также рассказала о разработке для школьниц программы по основам медицинской подготовки. «Причем не просто оказание первой медицинской помощи, но они могли бы выступать в качестве санинструкторов, то есть рассказывать другим, как можно оказывать первую медицинскую помощь», – уточнила она.