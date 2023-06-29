Введение в программу предмета «Основа безопасности и защита Родины» будет поэтапным
Школьный предмет «Основы безопасности и защита Родины» будет вводиться в программу поэтапно, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов, пишет ТАСС.
«Нагрузка на школьников не увеличится. Останется прежним количество часов. И конечно, все это будет внедряться поэтапно», – сказал министр. Он добавил, что те «полезные знания и навыки, которые сегодня изучаются на уроках ОБЖ, войдут и в новый предмет "Основы безопасности и защита Родины"», но их дополнят «актуальными темами и разделами».
Также ученики будут изучать понятия о воинских обязанностях и воинской службе, что в частности, по словам Кравцова, даст знания о роли обороны страны для ее социально-экономического развития.
Ранее замдиректора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева объявила, что с 1 сентября 2024 г. в российских школах может появиться новый учебный предмет «Основа безопасности и защита Родины», который заменит нынешние «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Тимофеева также рассказала о разработке для школьниц программы по основам медицинской подготовки. «Причем не просто оказание первой медицинской помощи, но они могли бы выступать в качестве санинструкторов, то есть рассказывать другим, как можно оказывать первую медицинскую помощь», – уточнила она.
До этого об обсуждении возможности переименования уроков ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины» заявлял сам Кравцов. По словам министра, предмет ОБЖ включает в себя курс начальной военной подготовки, «но он шире».