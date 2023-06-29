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Введение в программу предмета «Основа безопасности и защита Родины» будет поэтапным

Ведомости

Школьный предмет «Основы безопасности и защита Родины» будет вводиться в программу поэтапно, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

«Нагрузка на школьников не увеличится. Останется прежним количество часов. И конечно, все это будет внедряться поэтапно», – сказал министр. Он добавил, что те «полезные знания и навыки, которые сегодня изучаются на уроках ОБЖ, войдут и в новый предмет "Основы безопасности и защита Родины"», но их дополнят «актуальными темами и разделами».

Также ученики будут изучать понятия о воинских обязанностях и воинской службе, что в частности, по словам Кравцова, даст знания о роли обороны страны для ее социально-экономического развития.

Минпросвещения предложило начать обучать в школах защите Родины

Такой урок может появиться уже в следующем году

Ранее замдиректора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева объявила, что с 1 сентября 2024 г. в российских школах может появиться новый учебный предмет «Основа безопасности и защита Родины», который заменит нынешние «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Тимофеева также рассказала о разработке для школьниц программы по основам медицинской подготовки. «Причем не просто оказание первой медицинской помощи, но они могли бы выступать в качестве санинструкторов, то есть рассказывать другим, как можно оказывать первую медицинскую помощь», – уточнила она.

Ранее по теме: Минобороны и Минпросвещения разработали курс военной подготовки для школьников

До этого об обсуждении возможности переименования уроков ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины» заявлял сам Кравцов. По словам министра, предмет ОБЖ включает в себя курс начальной военной подготовки, «но он шире».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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