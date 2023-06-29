Минобороны и Минпросвещения разработали курс военной подготовки для школьников
Минобороны и Минпросвещения разработали курс начальной военной подготовки для старшеклассников, рассказал эксперт Главного военно-политического управления Минобороны РФ подполковник Михаил Бородин.
В рамках курса школьники будут проходить огневую, тактическую и инженерную подготовки. Также будет проходить обучение по оказанию военно-медицинской помощи. «Это военная, тактическая медицина, то есть те навыки, которые необходимы военнослужащим во время боевых действий», – уточнил Бородин (цитата по ТАСС).
Подполковник добавил, что программа является дополняющей и расширяющей знания школьников, а упор сделан на практические занятия, активное использование военно-тактических и военно-спортивных игр.
В январе министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в школах планируют ввести модуль начальной военной подготовки. Уточнялось, что модуль будет вводиться после одобрения родителями школьников.
Заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева сообщила, что с 1 сентября 2024 г. в российских школах может появиться новый учебный предмет «Основы безопасности и защита Родины». По ее словам, сейчас стоят две задачи. Первая – внести изменения в закон «Об образовании», предусматривающие переименование ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины». Вторая – скорректировать государственные образовательные стандарты «в части и содержания, и предметных результатов, личностных результатов».
До этого об обсуждении возможности переименования уроков ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины» заявил Кравцов. По словам министра, предмет ОБЖ включает в себя курс начальной военной подготовки, «но он шире».