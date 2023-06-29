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Минобороны и Минпросвещения разработали курс военной подготовки для школьников

Ведомости

Минобороны и Минпросвещения разработали курс начальной военной подготовки для старшеклассников, рассказал эксперт Главного военно-политического управления Минобороны РФ подполковник Михаил Бородин.

В рамках курса школьники будут проходить огневую, тактическую и инженерную подготовки. Также будет проходить обучение по оказанию военно-медицинской помощи. «Это военная, тактическая медицина, то есть те навыки, которые необходимы военнослужащим во время боевых действий», – уточнил Бородин (цитата по ТАСС). 

Подполковник добавил, что программа является дополняющей и расширяющей знания школьников, а упор сделан на практические занятия, активное использование военно-тактических и военно-спортивных игр.

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Такой урок может появиться уже в следующем году

В январе министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в школах планируют ввести модуль начальной военной подготовки. Уточнялось, что модуль будет вводиться после одобрения родителями школьников.

Заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева сообщила, что с 1 сентября 2024 г. в российских школах может появиться новый учебный предмет «Основы безопасности и защита Родины». По ее словам, сейчас стоят две задачи. Первая – внести изменения в закон «Об образовании», предусматривающие переименование ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины». Вторая – скорректировать государственные образовательные стандарты «в части и содержания, и предметных результатов, личностных результатов».

До этого об обсуждении возможности переименования уроков ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины» заявил Кравцов. По словам министра, предмет ОБЖ включает в себя курс начальной военной подготовки, «но он шире».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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