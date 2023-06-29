Минобороны и Минпросвещения разработали курс военной подготовки для школьников

Заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева сообщила, что с 1 сентября 2024 г. в российских школах может появиться новый учебный предмет «Основы безопасности и защита Родины». По ее словам, сейчас стоят две задачи. Первая – внести изменения в закон «Об образовании», предусматривающие переименование ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины». Вторая – скорректировать государственные образовательные стандарты «в части и содержания, и предметных результатов, личностных результатов».