После выходных УМВД по Ростову-на-Дону изъяло оружие и технику

Вечером 24 июня Пригожин сообщил об остановке движения на Москву. В Кремле сообщили, что в переговорах по разрешению ситуации с основателем ЧВК участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что в результате была достигнута договоренность о том, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. Президент России Владимир Путин в своем вечернем обращении к гражданам страны 26 июня поблагодарил Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации, связанной с попыткой вооруженного мятежа в России.