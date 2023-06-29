После выходных УМВД по Ростову-на-Дону изъяло оружие и технику
В сообщении указано, что в эти дни городские полицейские во взаимодействии с военными Минобороны в составе следственно-оперативных групп направлялись на все места, где были обнаружены и оставлены оружие и боеприпасы.
«В результате обследований полицейскими были обнаружены и изъяты патроны, РПК, гранатометы, автоматы АК, тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины, оставленный БТР, УАЗ «Патриот», пулеметные ленты и т. д.», – говорится в сообщении общественного совета при УМВД по Ростову-на-Дону.
Количество оружия и военной техники не уточняется.
Попытка военного мятежа ЧВК «Вагнер» была предпринята в ночь на 24 июня. Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин вечером 23 июня опубликовал сообщения об ударе по тыловым лагерям компании и обвинил в этом армию. В Минобороны назвали информацию ложной и описали ее как провокацию. Уже утром «Вагнер» контролировал Ростов-на-Дону, захватив военные объекты города, после чего ЧВК начала продвижение в сторону Москвы. Позже в ФСБ России возбудили уголовное дело в отношении Пригожина по статье о вооруженном мятеже.
Вечером 24 июня Пригожин сообщил об остановке движения на Москву. В Кремле сообщили, что в переговорах по разрешению ситуации с основателем ЧВК участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что в результате была достигнута договоренность о том, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. Президент России Владимир Путин в своем вечернем обращении к гражданам страны 26 июня поблагодарил Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации, связанной с попыткой вооруженного мятежа в России.