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После выходных УМВД по Ростову-на-Дону изъяло оружие и технику

Ведомости

Местные сотрудники полиции изъяли гранатометы, противотанковые мины, автоматы, БТР, УАЗ «Патриот», оставленные в Ростове-на-Дону после событий прошедших выходных, сообщил во «ВКонтакте» общественный совет при УМВД по Ростову-на-Дону, отчитываясь о работе сотрудников ведомства по итогам 24–25 июня.

В сообщении указано, что в эти дни городские полицейские во взаимодействии с военными Минобороны в составе следственно-оперативных групп направлялись на все места, где были обнаружены и оставлены оружие и боеприпасы.

«В результате обследований полицейскими были обнаружены и изъяты патроны, РПК, гранатометы, автоматы АК, тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины, оставленный БТР, УАЗ «Патриот», пулеметные ленты и т. д.», – говорится в сообщении общественного совета при УМВД по Ростову-на-Дону.

Количество оружия и военной техники не уточняется.

Ранее по теме: ФСБ сообщила о прекращении дела о мятеже против Пригожина

Попытка военного мятежа ЧВК «Вагнер» была предпринята в ночь на 24 июня. Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин вечером 23 июня опубликовал сообщения об ударе по тыловым лагерям компании и обвинил в этом армию. В Минобороны назвали информацию ложной и описали ее как провокацию. Уже утром «Вагнер» контролировал Ростов-на-Дону, захватив военные объекты города, после чего ЧВК начала продвижение в сторону Москвы. Позже в ФСБ России возбудили уголовное дело в отношении Пригожина по статье о вооруженном мятеже.

Вечером 24 июня Пригожин сообщил об остановке движения на Москву. В Кремле сообщили, что в переговорах по разрешению ситуации с основателем ЧВК участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что в результате была достигнута договоренность о том, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. Президент России Владимир Путин в своем вечернем обращении к гражданам страны 26 июня поблагодарил Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации, связанной с попыткой вооруженного мятежа в России.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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