Минюст внес в перечень нежелательных организаций правозащитную группу «Агора»

В ГП считают, что основатель и руководитель организации гражданин США Андрей Шаповалов под видом распространения религиозного учения создал «деструктивное объединение, деятельность которого направлена на подавление личности последователей» для сбора с них пожертвований. Собиравшиеся с членов организации средства, в частности в РФ (у организации есть представительства в ряде регионов), по данным ГП, использовались на «поддержку вооруженных сил Украины и украинских террористических организаций, а также информационное освещение антироссийских акций по всему миру».