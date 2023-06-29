Минюст внес в перечень нежелательных организаций правозащитную группу «Агора»
Министерство юстиции России внесло в реестр нежелательных организаций правозащитную группу «Агора», сообщили в пресс-службе ведомства.
«Law Sofia Foundation (фонд "Право-София", международная правозащитная группа "Агора"), Болгария», – говорится в сообщении.
19 июня решение о признании деятельности «Агоры» нежелательной на территории России приняла Генпрокуратура России. По версии ведомства, организация, оказывая юридическую помощь «оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией» и сторонникам признанных экстремистскими организаций, представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.
Кроме того, в перечень Минюста сегодня попала американская организация «Завет церквей TCCN» – внеденаминационная (находится все какой-либо конфессии христианского учения) организация полного Евангелия. Генпрокуратура признала деятельность организации нежелательной 8 июня.
В ГП считают, что основатель и руководитель организации гражданин США Андрей Шаповалов под видом распространения религиозного учения создал «деструктивное объединение, деятельность которого направлена на подавление личности последователей» для сбора с них пожертвований. Собиравшиеся с членов организации средства, в частности в РФ (у организации есть представительства в ряде регионов), по данным ГП, использовались на «поддержку вооруженных сил Украины и украинских террористических организаций, а также информационное освещение антироссийских акций по всему миру».