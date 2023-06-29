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Минюст внес в перечень нежелательных организаций правозащитную группу «Агора»

Ведомости

Министерство юстиции России внесло в реестр нежелательных организаций правозащитную группу «Агора», сообщили в пресс-службе ведомства.

«Law Sofia Foundation (фонд "Право-София", международная правозащитная группа "Агора"), Болгария», – говорится в сообщении.

19 июня решение о признании деятельности «Агоры» нежелательной на территории России приняла Генпрокуратура России. По версии ведомства, организация, оказывая юридическую помощь «оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией» и сторонникам признанных экстремистскими организаций, представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

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Кроме того, в перечень Минюста сегодня попала американская организация «Завет церквей TCCN» – внеденаминационная (находится все какой-либо конфессии христианского учения) организация полного Евангелия. Генпрокуратура признала деятельность организации нежелательной 8 июня.

В ГП считают, что основатель и руководитель организации гражданин США Андрей Шаповалов под видом распространения религиозного учения создал «деструктивное объединение, деятельность которого направлена на подавление личности последователей» для сбора с них пожертвований. Собиравшиеся с членов организации средства, в частности в РФ (у организации есть представительства в ряде регионов), по данным ГП, использовались на «поддержку вооруженных сил Украины и украинских террористических организаций, а также информационное освещение антироссийских акций по всему миру».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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