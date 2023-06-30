Генпрокуратура просит Верховный суд рассмотреть «экономическое» дела Фургала в Москве
Верховный суд России рассмотрит дело об изменении территориальной подсудности уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о хищении. Это следует из электронной базы суда.
ТАСС со ссылкой на адвокатов сообщает, что ведомство настаивает на рассмотрении дела в Москве или Подмосковье. «У нас с защитниками консолидированное решение – рассмотреть второе дело в Хабаровском крае. Надзорное ведомство просит Верховный суд рассмотреть его в Москве или Подмосковье», – приводит слова адвоката ТАСС. Суд может принять решение 30 июня.
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении средств единственного на Дальнем Востоке электрометаллургического предприятия по выплавке стали – завода «Амурсталь» (ООО «Торэкс-Хабаровск»). Дело было возбуждено в октябре 2021 г., когда Фургал уже находился в СИЗО «Лефортово» по делу об организации убийств в крае. 10 февраля 2023 г. Люберецкий горсуд приговорил Фургала к рекордному сроку среди экс-губернаторов – к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
По версии следствия, с 2017 по 2018 г. в Москве и Хабаровском крае Фургал, будучи еще депутатом Госдумы, незаконно участвовал в коммерческой деятельности предприятий группы «Торэкс». В целях хищения активов АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» и совершения других тяжких преступлений против собственности, создал преступное сообщество. Следователи пришли к выводу, что предполагаемые участники ОПС под руководством Фургала и юриста группы «Торэкс» Николая Шухова с декабря 2018 г. по июль 2020 г. похитили более 2 млрд руб., принадлежащих указанному банку. Также следствием установлено, что подсудимые похитили $8,7 млн иностранной компании «Глобал меткорп лимитед».
Помимо Фургала и Шухова по делу проходят еще семь человек, в зависимости от роли и степени участия каждого им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159, 159.1, 174.1, 201, 210, 289 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, осуществление незаконной предпринимательской деятельности, злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, а также хищение денежных средств путем мошенничества в особо крупном размере и легализация похищенного имущества).