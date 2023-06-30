Генпрокуратура просит Верховный суд рассмотреть «экономическое» дела Фургала в Москве

По версии следствия, с 2017 по 2018 г. в Москве и Хабаровском крае Фургал, будучи еще депутатом Госдумы, незаконно участвовал в коммерческой деятельности предприятий группы «Торэкс». В целях хищения активов АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» и совершения других тяжких преступлений против собственности, создал преступное сообщество. Следователи пришли к выводу, что предполагаемые участники ОПС под руководством Фургала и юриста группы «Торэкс» Николая Шухова с декабря 2018 г. по июль 2020 г. похитили более 2 млрд руб., принадлежащих указанному банку. Также следствием установлено, что подсудимые похитили $8,7 млн иностранной компании «Глобал меткорп лимитед».