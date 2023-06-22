Генпрокуратура утвердила обвинение Фургалу по «экономическому» делу

Кроме того, по данным следствия, обвиняемые пытались похитить имущество ООО «Торэкс-Хабаровск» на сумму более 1,2 млрд руб. Но им это не удалось, поскольку к тому моменту уже были задержаны правоохранительными органами. Пока длилось расследование, почти все фигуранты находились в СИЗО, только заместитель главбуха «Торэкса» Светлана Осипенко и председатель правления АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» Дмитрий Голованов содержатся под более мягкой мерой пресечения в виде домашнего ареста.