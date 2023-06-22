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Общество

Генпрокуратура утвердила обвинение Фургалу по «экономическому» делу

В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу
Яна Суринская
Андрей Гордеев / Ведомости

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Оно связано с хищением средств единственного на Дальнем Востоке электрометаллургического предприятия по выплавке стали – завода «Амурсталь» (ООО «Торэкс-Хабаровск»).

Это дело было возбуждено в октябре 2021 г. На тот момент Фургал находился в СИЗО «Лефортово» уже полтора года (по делу об организации убийств в крае). Спустя три месяца у него начался судебный процесс в Люберецком городском суде Московской области по делу об организации убийств предпринимателей. 10 февраля 2023 г. Люберецкий горсуд приговорил Фургала к рекордному сроку среди экс-губернаторов – к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии следствия, с 2017 по 2018 г. в Москве и Хабаровском крае Фургал (на тот момент депутат Госдумы, губернатором он был с 2018-го до момента ареста в 2020 г.), незаконно участвуя в коммерческой деятельности предприятий группы «Торэкс» (резидент территории опережающего развития «Хабаровск»), в целях хищения активов АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» и совершения других тяжких преступлений против собственности, создал преступное сообщество.

Следователи пришли к выводу, что предполагаемые участники ОПС под руководством Фургала и юриста группы «Торэкс» Николая Шухова с декабря 2018 г. по июль 2020 г. похитили более 2 млрд руб., принадлежащих указанному банку. Также следствием установлено, что подсудимые похитили $8,7 млн иностранной компании «Глобал меткорп лимитед».

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Кроме того, по данным следствия, обвиняемые пытались похитить имущество ООО «Торэкс-Хабаровск» на сумму более 1,2 млрд руб. Но им это не удалось, поскольку к тому моменту уже были задержаны правоохранительными органами. Пока длилось расследование, почти все фигуранты находились в СИЗО, только заместитель главбуха «Торэкса» Светлана Осипенко и председатель правления АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» Дмитрий Голованов содержатся под более мягкой мерой пресечения в виде домашнего ареста.

Вместе с Фургалом на скамье подсудимых несколько человек (кроме вышеназванных): юрист группы «Торэкс» Николай Шухов, консультант по финансовым вопросам Юрий Золочевский, замдиректора по безопасности ООО «Торэкс-Хабаровск» Дмитрий Козлов, директор ООО «Дальневосточный монолит» Евгения Аверьянова, главбух группы «Торэкс» Галина Алейникова, финансовый директор ООО «Торэкс» Владислав Кармашков, директор ООО «Строитель» Геннадий Савочкин.

Следственный комитет РФ в зависимости от роли и степени участия каждого предъявил фигурантам обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159, 159.1, 174.1, 201, 210, 289 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, осуществление незаконной предпринимательской деятельности, злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, а также хищение денежных средств путем мошенничества в особо крупном размере и легализация похищенного имущества).

Согласно процедуре, после утверждения обвинительного заключения надзорным ведомством материалы дела передаются в суд. Как ожидается, перед началом процесса суду предстоит определить территориальную подсудность. Защита обвиняемых будет настаивать на рассмотрении в Хабаровске.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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