Назначенный Фургалу срок стал рекордным среди экс-губернаторов

Назначенный Фургалу срок стал рекордным среди экс-губернаторовЛДПР надеется на помилование бывшего главы Хабаровского края
Люберецкий горсуд на выездном заседании в Мособлсуде 10 февраля провозгласил обвинительный приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу (ЛДПР). Ранее, 2 февраля, жюри присяжных признало его причастным к организации убийств бизнесменов и покушению. Судья Геннадий Цой назначил Фургалу наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима – это самый большой срок, который получали в России бывшие главы регионов, перешедшие в разряд осужденных.
Трое других фигурантов дела Фургала получили сроки поменьше: Андрей Карепов – 21 год колонии, Андрей Палей – 17 лет, Марату Кадырову назначен наименьший срок в виде 9 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. По версии следствия, которую теперь подтвердил и суд, в 2004–2005 гг. Фургал, который на тот момент занимался бизнесом по сбору и перепродаже металлолома в Хабаровске, организовал преступную группу, члены которой убили бизнесмена Евгения Зорю и бывшего делового партнера Фургала Олега Булатова. Участники группы, по данным СКР, также покушались на убийство предпринимателя Александра Смольского.
Непосредственным организатором убийств и покушения стал Карепов, который после избрания Фургала депутатом Госдумы в 2007 г. работал его помощником. Исполнителями признаны Палей и Кадыров. Обвинения по делу были предъявлены и бывшему деловому партнеру Фургала и экс-совладельцу завода «Амурсталь» Николаю Мистрюкову. Он в отличие от других четырех фигурантов дела свою вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания.
«Ваша честь, приговор понятен. Непонятно только одно. Вам не стыдно? Вам не стыдно за этот приговор?» – сказал Фургал после оглашения приговора. Его защитник Борис Кожемякин заявил «Ведомостям» о намерении обжаловать решение суда. По его словам, при вынесении коллегией присяжных вердикта было допущено грубое нарушение УПК – в частности, до сих пор не оформлено соответствующее решение коллегии и распределение голосов «за» и «против».
Сейчас Фургалу 52 года. С учетом особой тяжести преступления подать на УДО он сможет через две трети отбытого срока. Соответственно, если вычесть срок содержания в СИЗО «Лефортово» (Фургал провел в изоляторе около 2,5 лет), с ходатайством об освобождении он обратится в суд не раньше чем через 12,5 года.
Фургал с 2007 до 2018 г. был депутатом Госдумы от ЛДПР, после чего в 2018 г. его избрали губернатором Хабаровского края от этой партии. В должности до своего ареста он проработал меньше двух лет.
Никто из руководства ЛДПР на оглашение приговора не пришел. «ЛДПР всегда соблюдала базовый принцип – не влиять на работу суда», – говорится в заявлении партии. В нем также отмечается, что после вступления приговора в силу Фургал имеет право просить президента о помиловании. «Основатель ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно говорил о такой возможности еще в начале расследования. Партия такое решение поддержит», – говорится в заявлении партии. Новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий приговор Фургала не комментировал.
На какие сроки осуждали бывших губернаторов
Александр Хорошавин (Сахалинская область) – 13 лет колонии строгого режима
Леонид Маркелов (Марий Эл) – 13 лет строгого режима
Вячеслав Гайзер (Коми) – 11 лет строгого режима
Александр Соловьев (Удмуртия) – 10 лет строгого режима
Вячеслав Дудка (Тульская область) – 9 лет строгого режима
Никита Белых (Кировская область) – 8 лет строгого режима
Николай Подгорнов (Вологодская область) – 7 лет общего режима
Николай Денин (Брянская область) – 4 года общего режима
Александр Прохоров (Смоленская область) – 3 года общего режима
Зампред думской фракции Ярослав Нилов заявил, что партия на протяжении всего времени нахождения Фургала в СИЗО «оказывала ту помощь, которая требовалась». Он напомнил, что Жириновский «неоднократно подчеркивал, что у партии много вопросов, почему 18 лет спустя вдруг стали заниматься этим делом». «Да, мы не оставляли надежду, что вердикт присяжных будет иной, но такой вердикт, который есть, и мы принимаем к сведению, какие бы эмоции нас не переполняли», – сказал Нилов. На вопрос о членстве Фургала в партии Нилов заявил, что «на данный момент его никто не ставит и не обсуждает и ранее его никто не ставил и не обсуждал», тем более что приговор не вступил в силу.