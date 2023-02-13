Назначенный Фургалу срок стал рекордным среди экс-губернаторов

Зампред думской фракции Ярослав Нилов заявил, что партия на протяжении всего времени нахождения Фургала в СИЗО «оказывала ту помощь, которая требовалась». Он напомнил, что Жириновский «неоднократно подчеркивал, что у партии много вопросов, почему 18 лет спустя вдруг стали заниматься этим делом». «Да, мы не оставляли надежду, что вердикт присяжных будет иной, но такой вердикт, который есть, и мы принимаем к сведению, какие бы эмоции нас не переполняли», – сказал Нилов. На вопрос о членстве Фургала в партии Нилов заявил, что «на данный момент его никто не ставит и не обсуждает и ранее его никто не ставил и не обсуждал», тем более что приговор не вступил в силу.