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Общество

ФАС проверит рекламу «Почта банка» на соответствие закону

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Почта банка». Об этом сообщили в службе.

Дело возбуждено по признакам нарушения рекламного законодательства.

В ФАС уточнили, что в Москве на роллерных дисплеях рекламировался кредит банка со ставкой от 4% при услуге «Гарантированная ставка», но другие условия получения кредита были указаны «трудным для восприятия шрифтом». «Потребители получали неполную информацию обо всех условиях акции, определяющих стоимость кредита», – подчеркнули в службе.

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Ведомство проведет оценку рекламы «Почта банка», по итогам которой будет сделан вывод о виновности или невиновности кредитной организации.

30 мая ФАС сообщила о штрафе для Сбербанка в размере 600 000 руб. В ведомстве уточнили, что банк в рекламе своего кредита важные сведения указывал мелким шрифтом, из-за чего потребители не получали полной информации о всех его условиях. В мае за аналогичные нарушения ФАС оштрафовала и банк «Открытие».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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