ФАС проверит рекламу «Почта банка» на соответствие закону

30 мая ФАС сообщила о штрафе для Сбербанка в размере 600 000 руб. В ведомстве уточнили, что банк в рекламе своего кредита важные сведения указывал мелким шрифтом, из-за чего потребители не получали полной информации о всех его условиях. В мае за аналогичные нарушения ФАС оштрафовала и банк «Открытие».