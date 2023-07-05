ФАС проверит рекламу «Почта банка» на соответствие закону
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Почта банка». Об этом сообщили в службе.
Дело возбуждено по признакам нарушения рекламного законодательства.
В ФАС уточнили, что в Москве на роллерных дисплеях рекламировался кредит банка со ставкой от 4% при услуге «Гарантированная ставка», но другие условия получения кредита были указаны «трудным для восприятия шрифтом». «Потребители получали неполную информацию обо всех условиях акции, определяющих стоимость кредита», – подчеркнули в службе.
Ведомство проведет оценку рекламы «Почта банка», по итогам которой будет сделан вывод о виновности или невиновности кредитной организации.
30 мая ФАС сообщила о штрафе для Сбербанка в размере 600 000 руб. В ведомстве уточнили, что банк в рекламе своего кредита важные сведения указывал мелким шрифтом, из-за чего потребители не получали полной информации о всех его условиях. В мае за аналогичные нарушения ФАС оштрафовала и банк «Открытие».