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Общество

Хакасия вошла в число регионов, не обеспечивших снижение уровня бедности в 2022 году

Ведомости

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Хакасия и еще восемь регионов не смогли обеспечить снижение уровня бедности среди населения в 2022 г., пишет ТАСС.

«Девять [регионов], к сожалению, не смогли добиться результатов и решить эту проблему [обеспечить снижение уровня бедности]. Это республики Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Северная Осетия – Алания, Коми, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ», – сказал вице-премьер.

Она отметила, что 76 регионам в свою очередь удалось поработать над снижением уровня бедности среди граждан в «соответствии с запланированными значениями».

10 сентября в Хакасии пройдут выборы главы региона. Действующий глава республики Валентин Коновалов (КПРФ) в конце июня сдал в избирательную комиссию подписи муниципальных депутатов, необходимые для регистрации на выборах. 

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Близкие к Кремлю эксперты и социологи на круглом столе, организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), в марте отмечали, что большинство губернаторских кампаний 2023 г. пройдут без особой конкуренции. Однако исключением может стать Хакасия – основным оппонентом действующего губернатора является депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол.

Как отмечал политолог Александр Кынев в интервью «Ведомостям», кампания в Хакасии вышла из идеологических рамок «условный коммунист против условного единоросса» и превратилась в кампанию «местные против чужих».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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