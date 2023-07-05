Хакасия вошла в число регионов, не обеспечивших снижение уровня бедности в 2022 году
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Хакасия и еще восемь регионов не смогли обеспечить снижение уровня бедности среди населения в 2022 г., пишет ТАСС.
«Девять [регионов], к сожалению, не смогли добиться результатов и решить эту проблему [обеспечить снижение уровня бедности]. Это республики Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Северная Осетия – Алания, Коми, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ», – сказал вице-премьер.
Она отметила, что 76 регионам в свою очередь удалось поработать над снижением уровня бедности среди граждан в «соответствии с запланированными значениями».
10 сентября в Хакасии пройдут выборы главы региона. Действующий глава республики Валентин Коновалов (КПРФ) в конце июня сдал в избирательную комиссию подписи муниципальных депутатов, необходимые для регистрации на выборах.
Близкие к Кремлю эксперты и социологи на круглом столе, организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), в марте отмечали, что большинство губернаторских кампаний 2023 г. пройдут без особой конкуренции. Однако исключением может стать Хакасия – основным оппонентом действующего губернатора является депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол.
Как отмечал политолог Александр Кынев в интервью «Ведомостям», кампания в Хакасии вышла из идеологических рамок «условный коммунист против условного единоросса» и превратилась в кампанию «местные против чужих».