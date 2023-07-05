Хакасия вошла в число регионов, не обеспечивших снижение уровня бедности в 2022 году

Близкие к Кремлю эксперты и социологи на круглом столе, организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), в марте отмечали, что большинство губернаторских кампаний 2023 г. пройдут без особой конкуренции. Однако исключением может стать Хакасия – основным оппонентом действующего губернатора является депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол.