МВД сообщило об около 24 000 поджогов за время протестов во Франции
Протестующие во Франции совершили 23 878 поджогов за все время беспорядков. Об этом рассказал министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен, пишет ТАСС.
«В ходе беспорядков было зафиксировано 23 878 поджогов, в том числе 12 031 автомобилей», – сказал Дарманен на слушаниях в Сенате страны. По его данным, также были повреждены свыше 2500 строений, в их числе 273 здания правоохранительных органов и порядка 500 мэрий и более 150 учебных заведений.
Дарманен ранее рассказал, что в ходе протестов было задержано около 4000 человек, средний возраст которых составляет 17 лет. Сегодня глава МВД и премьер-министр Франции Элизабет Борн заявили о нормализации ситуации с массовыми беспорядками, которые начались в ночь на 28 июня.
Поводом для беспорядков стало убийство 17-летнего подростка с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М. в пригороде Парижа Нантере. Там полицейский застрелил юношу после того, как, по данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться.
В отношении стрелявшего полицейского началось расследование, 29 июня ему было предъявлено обвинение, сейчас он находится под арестом. Прокуратура считает, что юридических причин для стрельбы у него не было. Адвокат полицейского же утверждает, что его подзащитный целился в ногу, пуля попала в грудь в результате нападения на офицера.