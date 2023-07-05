МВД сообщило об около 24 000 поджогов за время протестов во Франции

В отношении стрелявшего полицейского началось расследование, 29 июня ему было предъявлено обвинение, сейчас он находится под арестом. Прокуратура считает, что юридических причин для стрельбы у него не было. Адвокат полицейского же утверждает, что его подзащитный целился в ногу, пуля попала в грудь в результате нападения на офицера.