Володин: причина нестабильности во Франции кроется в политике Макрона
Во Франции уже неделю не прекращаются протесты, причина нестабильности в стране кроется в политике президента Франции Эммануэля Макрона. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Страна оказалась на пороге гражданской войны. В чем же причина такой нестабильности во Франции? Ответ кроется в политике действующего президента Макрона», – написал он в своем Telegram-канале.
В частности, стремясь к политической монополии, Макрон в последние годы снижал роль профсоюзов, ослаблял партийную систему и «выдавливал с политического поля» голлистов и социалистов, пояснил Володин. По его словам, сегодня они маргинализированы, а «политиков масштаба Миттерана и Ширака во Франции больше нет».
Спикер Госдумы добавил, что французский лидер своими действиями привел страну к «запуску процессов саморазрушения». По его мнению, доверие к Макрону падает. В случае проведения выборов в ближайшее время «их выиграла бы [лидер парламентской фракции "Национального объединения"] Марин Ле Пен».
Массовые беспорядки начались во Франции в ночь на 28 июня и продолжаются до сих пор. По данным министерство юстиции страны, за шесть дней были задержаны 3625 человек по всей стране, включая 1124 несовершеннолетних, передает радиостанция France Bleu. 380 участников беспорядков заключены под стражу.
Поводом для протестов стало убийство 17-летнего подростка с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М. в пригороде Парижа Нантере. Полицейский застрелил юношу после того, как, по данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться.
В отношении стрелявшего полицейского началось расследование. 29 июня ему было предъявлено обвинение, он находится под предварительным арестом. Прокуратура считает, что юридических причин для стрельбы не было. Адвокат полицейского же утверждает, что его подзащитный целился в ногу, пуля попала в грудь в результате нападения на офицера.