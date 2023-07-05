Володин: причина нестабильности во Франции кроется в политике Макрона

В отношении стрелявшего полицейского началось расследование. 29 июня ему было предъявлено обвинение, он находится под предварительным арестом. Прокуратура считает, что юридических причин для стрельбы не было. Адвокат полицейского же утверждает, что его подзащитный целился в ногу, пуля попала в грудь в результате нападения на офицера.