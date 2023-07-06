Суд назначил двадцатилетние сроки виновным в покушении на замглавы Херсонской области
Южный окружной военный суд приговорил к 23 и 24 годам колонии обвиняемых в покушении на замгубернатора Херсонской области Виталия Булюка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.
Их признали виновными в совершении террористического акта (п. «б» ч.3 ст.205 УК РФ) и незаконном хранении и приобретении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ (ч.4 ст.222 и ч.4 ст.222.1 УК РФ). Юрию Доманчуку назначили 23 года колонии, Виталию Скакуну – 24 года колонии. Сторона гособвинения в ходе прений просила назначить обоим пожизненное заключение.
12 декабря первый вице-губернатор Херсонской области Булюк был ранен в результате подрыва автомобиля, он получил осколочные ранения. Водитель автомобиля погиб на месте. Ранее сообщалось, что предполагаемых участников покушения задержали в тот же день.
3 июля в ФСБ России сообщили, что пресекли попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Ведомство задержало гражданина России 1988 г. р., которого завербовали украинские спецслужбы. Уточняется, что он обучался на Украине разведывательно-подрывной деятельности, в том числе освоил курс по минно-взрывному делу.