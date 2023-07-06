Газета
Общество

Суд назначил двадцатилетние сроки виновным в покушении на замглавы Херсонской области

Ведомости

Южный окружной военный суд приговорил к 23 и 24 годам колонии обвиняемых в покушении на замгубернатора Херсонской области Виталия Булюка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Их признали виновными в совершении террористического акта (п. «б» ч.3 ст.205 УК РФ) и незаконном хранении и приобретении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ (ч.4 ст.222 и ч.4 ст.222.1 УК РФ). Юрию Доманчуку назначили 23 года колонии, Виталию Скакуну – 24 года колонии. Сторона гособвинения в ходе прений просила назначить обоим пожизненное заключение.

12 декабря первый вице-губернатор Херсонской области Булюк был ранен в результате подрыва автомобиля, он получил осколочные ранения. Водитель автомобиля погиб на месте. Ранее сообщалось, что предполагаемых участников покушения задержали в тот же день.

3 июля в ФСБ России сообщили, что пресекли попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Ведомство задержало гражданина России 1988 г. р., которого завербовали украинские спецслужбы. Уточняется, что он обучался на Украине разведывательно-подрывной деятельности, в том числе освоил курс по минно-взрывному делу.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных