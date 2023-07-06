Суд назначил двадцатилетние сроки виновным в покушении на замглавы Херсонской области

3 июля в ФСБ России сообщили, что пресекли попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Ведомство задержало гражданина России 1988 г. р., которого завербовали украинские спецслужбы. Уточняется, что он обучался на Украине разведывательно-подрывной деятельности, в том числе освоил курс по минно-взрывному делу.