Бизнесмен, помогавший спортсменам купить военные билеты, осужден на шесть лет

В частности, в 2019 г. Самигуллин помогал получить военный билет бывшим хоккеистам «Салават Юлаева» Анвару Сулейманову, Владиставу Лукину и Михаилу Воробьеву, а также хоккеисту магнитогорского «Металлурга» Семену Кошелеву, которые впоследствии получили условные сроки и штрафы по этому делу. Так, Сулейманов был приговорен к пяти годам условно, Лукин и Кошелев – к штрафу в 2,2 млн руб., а Воробьев – в 2 млн руб. Другой фигурант этого дела – бывший полузащитник молодежного состава ФК «Уфа» Дмитрий Белозеров – просил об отсрочке от армии на четыре года, но был оштрафован на 400 000 руб.