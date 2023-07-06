Бизнесмен, помогавший спортсменам купить военные билеты, осужден на шесть лет
Калининский районный суд Уфы приговорил 38-летнего предпринимателя и бывшего сотрудника ГИБДД Башкирии Фарита Самигуллина к шести годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, посредничестве во взяточничестве и даче взятки должностному лицу, передает «Коммерсантъ».
Помимо этого, суд назначил ему штраф в размере 3 млн руб. Изначально обвинение просило для него лишение свободы на тот же срок, но в колонии строгого режима, а также штраф в 2 млн руб.
Самигуллин был задержан в апреле 2022 г. Следствие установило, что Самигуллин за деньги помогал знакомым спортсменам получать военные билеты, дипломы о высшем образовании и новые категории водительских прав. Самигуллин вину признал.
Сам он признался, что в рамках обвинения в посредничестве во взяточничестве он получил от двух студентов 290 000 руб. за сдачу экзаменов в Уфимском государственном нефтяном техническом университете, часть из которых он передал сотруднице вуза, а часть – оставил себе.
Эпизод с дачей взятки должностному лицу был связан с начальником отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константином Выропаевым, который был осужден на шесть лет условно.
В частности, в 2019 г. Самигуллин помогал получить военный билет бывшим хоккеистам «Салават Юлаева» Анвару Сулейманову, Владиставу Лукину и Михаилу Воробьеву, а также хоккеисту магнитогорского «Металлурга» Семену Кошелеву, которые впоследствии получили условные сроки и штрафы по этому делу. Так, Сулейманов был приговорен к пяти годам условно, Лукин и Кошелев – к штрафу в 2,2 млн руб., а Воробьев – в 2 млн руб. Другой фигурант этого дела – бывший полузащитник молодежного состава ФК «Уфа» Дмитрий Белозеров – просил об отсрочке от армии на четыре года, но был оштрафован на 400 000 руб.
По словам Самигуллина, за помощь с военной службой он получил от Сулейманова, Воробьева, Кошелева и Белозерова в общей сложности 573 000 руб. Лукин ранее признавался, что передал Самигуллину 156 000 руб. за военный билет и еще 70 000 руб. за помощь в получении водительского удостоверения. Эти деньги он должен был передать Выропаеву, но вместо этого подарил ему абонементы на хоккейные матчи стоимостью 70 000 руб., а деньги присвоил себе.