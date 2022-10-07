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Футболиста Белозерова оштрафовали на 400 000 рублей за попытку уклониться от армии

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Ленинский районный суд Уфы оштрафовал на 400 000 руб. бывшего игрока ФК «Уфа» 23-летнего Дмитрия Белозерова, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Башкирии. 

По версии следствия, Белозеров передал 175 000 руб. через посредника за уклонение от военной службы в 2019 г. В суде установили, что деньги не были переданы деньги сотруднику военного комиссариата. Белозеров признал вину полностью и раскаялся в содеянном, что стало смягчающим обстоятельством. Максимальное наказание, предусмотренное п. 4 ст. 291 УК РФ, составляет штраф в размере до 3 млн руб.

Ранее в начале октября за попытку уклониться от армии суд Уфы оштрафовал хоккеиста Ханты-Мансийской «Югры» Владислава Лукина, выступавшего за клуб «Салават Юлаев» с 2018 по 2022 г., на 2,2 млн руб. По аналогичному делу в начале сентября на пять лет условно в Уфе был осужден другой хоккеист, бывший вратарь «Салават Юлаева» Анвар Сулейманов. Другой фигурант этого дела — нападающий петербургского СКА, бывший хоккеист «Салават Юлаева» Михаил Воробьев — был оштрафован на 2 млн руб.

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По версии следствия, в 2019 г. хоккеисты перевели посреднику, уфимскому предпринимателю и бывшему сотруднику ГИБДД Башкирии Фариту Самигуллину, деньги за военный билет. Он, в свою очередь, передавал средства заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы. Самигуллина задержали в апреле, в его отношении возбуждено уголовное дело.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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