Футболиста Белозерова оштрафовали на 400 000 рублей за попытку уклониться от армии

Ранее в начале октября за попытку уклониться от армии суд Уфы оштрафовал хоккеиста Ханты-Мансийской «Югры» Владислава Лукина, выступавшего за клуб «Салават Юлаев» с 2018 по 2022 г., на 2,2 млн руб. По аналогичному делу в начале сентября на пять лет условно в Уфе был осужден другой хоккеист, бывший вратарь «Салават Юлаева» Анвар Сулейманов. Другой фигурант этого дела — нападающий петербургского СКА, бывший хоккеист «Салават Юлаева» Михаил Воробьев — был оштрафован на 2 млн руб.