Хоккеиста Лукина оштрафовали на 2,2 млн рублей за попытку уклониться от армии
Ленинский районный суд Уфы оштрафовал хоккеиста Ханты-Мансийской «Югры» Владислава Лукина, выступавшего за клуб «Салават Юлаев» с 2018 по 2022 г., на 2,2 млн руб. по уголовному делу о даче взятки за уклонение от армии, передает ТАСС.
«По совокупности преступлений, путем частичного сложения определить наказание в виде штрафа в размере 2,2 млн рублей в доход государства», — сказано в заключении суда.
22 сентября стало известно, что Лукин признательные показания. Помимо этого, на прошлой неделе, 29 сентября, его адвокат сообщил, что Лукин также признался в том, что давал взятку за получение водительского удостоверения. Гособвинение запросило для него штраф в размере 3 млн руб.
Ранее, в начале сентября, по аналогичному делу на пять лет условно в Уфе был осужден другой хоккеист — бывший вратарь «Салават Юлаева» Анвар Сулейманов. Другой фигурант этого дела — нападающий петербургского СКА, бывший хоккеист «Салават Юлаева» Михаил Воробьев — был оштрафован на 2 млн руб.
По версии следствия, в 2019 г. хоккеисты перевели посреднику, уфимскому предпринимателю и бывшему сотруднику ГИБДД Башкирии Фариту Самигуллину, деньги за военный билет. Он, в свою очередь, передавал средства заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы. Самигуллина задержали в апреле, в его отношении возбуждено уголовное дело.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса