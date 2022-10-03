Хоккеиста Лукина оштрафовали на 2,2 млн рублей за попытку уклониться от армии

22 сентября стало известно, что Лукин признательные показания. Помимо этого, на прошлой неделе, 29 сентября, его адвокат сообщил, что Лукин также признался в том, что давал взятку за получение водительского удостоверения. Гособвинение запросило для него штраф в размере 3 млн руб.