СК подтвердил возбуждение первого уголовного дела об уклонении от мобилизации

Как выяснил ранее РБК, число уголовных дел по статье об уклонении от воинской службы после начала весеннего призыва 2022 г. в России достигло десятилетнего максимума: в период с 1 мая по 20 сентября этого года в российские суды поступили 410 уголовных дел по статье об уклонении от службы в Вооруженных силах (и военной, и гражданской).