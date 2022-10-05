СК подтвердил возбуждение первого уголовного дела об уклонении от мобилизации
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензенского района по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы), подтвердило следственное управление СК России по Пензенской области.
«По данным следствия, 23 сентября 2022 г. мужчина 1990 г. рождения, состоящий на воинском учете, был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 26 сентября в администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района для последующей отправки в военный комиссариат в рамках мероприятий, предусмотренных частичной мобилизацией», – заявили в ведомстве.
Подозреваемый, «не имея законных оснований для освобождения от военной службы», по повестке не явился, добавили там. По ч. 1 ст. 328 УК РФ ему грозит до двух лет лишения свободы.
О возбуждении дела ранее сообщил юрист Павел Чиков. По его данным, подозреваемого, отказавшегося подписать врученную повестку, задержали при силовой поддержке ОМОНа, он находится в СИЗО вторые сутки.
Юрист также обратил внимание на разъяснения Верховного суда России, в соответствии с которыми ст. 328 УК РФ может применяться только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу, и адвокат подозреваемого уже ходатайствовал о прекращении уголовного дела.
Как выяснил ранее РБК, число уголовных дел по статье об уклонении от воинской службы после начала весеннего призыва 2022 г. в России достигло десятилетнего максимума: в период с 1 мая по 20 сентября этого года в российские суды поступили 410 уголовных дел по статье об уклонении от службы в Вооруженных силах (и военной, и гражданской).
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно разъяснениям Минобороны, призыв затронет 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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