ТАСС: экс-замглавы Минобрнауки Переверзеву обвинили в особо крупном мошенничестве

29 июня в Тверском районном суде Москвы было зарегистрировано дело по этой же статье в отношении проректора РАНХиГС Максима Назарова, тогда же для него избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему запрещено общаться с сотрудниками университета, Минобрнауки и пользоваться интернетом. По информации источника «Ведомостей» в РАНХиГС, оперативные действия с Назаровым были проведены еще несколько недель назад.