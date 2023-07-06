ТАСС: экс-замглавы Минобрнауки Переверзеву обвинили в особо крупном мошенничестве
Бывшему первому заместителю министра образования и науки Валентине Переверзевой предъявлено обвинение в особом крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Обвинение связано с делом о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки в РАНХиГС. Расследованием занимается Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД России по Москве. По информации ТАСС, обыски, допросы и другие следственные действия в отношении Переверзевой начали проводить с 25 апреля.
В пресс-службе РАНХиГС сообщили «Ведомостям», что академия по делу о фиктивном трудоустройстве признана потерпевшей стороной. «Вуз оказывает всю необходимую помощь следствию. Переверзева не является сотрудником РАНХиГС», – сообщили там и добавили, что по остальным вопросам следует обратиться в правоохранительные органы.
Валентине Переверзевой 59 лет. Сейчас она работает заместителем главы администрации Одинцовского городского округа и курирует вопросы культуры и туризма. Она была первым замминистра образования и науки с марта 2017 г. по осень 2018 г. До этого, с 2014 по 2016 г., она занимала должность первого проректора Одинцовского гуманитарного университета. Помимо этого Переверзева также работала в РАНХиГС.
29 июня в Тверском районном суде Москвы было зарегистрировано дело по этой же статье в отношении проректора РАНХиГС Максима Назарова, тогда же для него избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему запрещено общаться с сотрудниками университета, Минобрнауки и пользоваться интернетом. По информации источника «Ведомостей» в РАНХиГС, оперативные действия с Назаровым были проведены еще несколько недель назад.
Назаров проходит по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева. В общем уголовном деле идет речь о хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, выделенных на федеральный проект «Учитель будущего», а также о махинациях в связи с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС в 2018-2020 гг., в результате чего, по версии следствия, учебному заведению был нанесен ущерб в размере 20 млн руб. Все фигуранты дела свою вину признали.