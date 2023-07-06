Свердловский минздрав сообщил о госпитализации шести сотрудников Ozon с менингитом

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на региональный минздрав сообщили, что двое заразившихся менингитом в Екатеринбурге умерли. Сначала стало известно о смерти одного человека. Впоследствии поступила информация о гибели второго. Причины их смерти выясняются, уточняли тогда в региональном минздраве.