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Общество

Свердловский минздрав сообщил о госпитализации шести сотрудников Ozon с менингитом

Ведомости

Шесть сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, заболевших менингококковой инфекцией, госпитализировали. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Заболевших доставили в Сысертскую ЦРБ. «Без клиники, контактные, положительные результаты лабораторных исследований. Состояние удовлетворительное. Госпитализаций в другие медицинские организации нет», – уточнили в минздраве. О смертельных случаях в сообщении ведомства не говорится.

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Ранее «РИА Новости» со ссылкой на региональный минздрав сообщили, что двое заразившихся менингитом в Екатеринбурге умерли. Сначала стало известно о смерти одного человека. Впоследствии поступила информация о гибели второго. Причины их смерти выясняются, уточняли тогда в региональном минздраве.

О заболевании семи сотрудников Ozon менингитом свердловский Роспотребнадзор сообщил 5 июля. В пресс-службе Ozon пояснили, что все заболевшие – сотрудники подрядных организаций. В компании уточнили, что на складе проводится дезинфекция и вакцинация работников.

Менингококковая инфекция в 74% может развиться в генерализованную форму в виде общей интоксикации и поражения оболочек головного мозга, летальность может достигать 50%. В 2022 г. «Ведомости» писали, что заболеваемость такими формами менингита резко сократилась на фоне пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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