Свердловский минздрав сообщил о госпитализации шести сотрудников Ozon с менингитом
Шесть сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, заболевших менингококковой инфекцией, госпитализировали. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава Свердловской области.
Заболевших доставили в Сысертскую ЦРБ. «Без клиники, контактные, положительные результаты лабораторных исследований. Состояние удовлетворительное. Госпитализаций в другие медицинские организации нет», – уточнили в минздраве. О смертельных случаях в сообщении ведомства не говорится.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на региональный минздрав сообщили, что двое заразившихся менингитом в Екатеринбурге умерли. Сначала стало известно о смерти одного человека. Впоследствии поступила информация о гибели второго. Причины их смерти выясняются, уточняли тогда в региональном минздраве.
О заболевании семи сотрудников Ozon менингитом свердловский Роспотребнадзор сообщил 5 июля. В пресс-службе Ozon пояснили, что все заболевшие – сотрудники подрядных организаций. В компании уточнили, что на складе проводится дезинфекция и вакцинация работников.
Менингококковая инфекция в 74% может развиться в генерализованную форму в виде общей интоксикации и поражения оболочек головного мозга, летальность может достигать 50%. В 2022 г. «Ведомости» писали, что заболеваемость такими формами менингита резко сократилась на фоне пандемии.