Суд запретил определенные действия экс-замглавы Минобрнауки Переверзевой
Тверской районный суд Москвы избрал бывшему первому заместителю министра образования и науки Валентине Переверзевой, обвиняемой в особом крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), меру пресечения в виде запрета определенных действий, следует из картотеки суда.
Согласно решению суда, Переверзевой запрещено пользоваться мобильной связью, а также контактировать с другими фигурантами дела, в том числе проректором вуза Максимом Назаровым, которому ранее суд также запретил определенные действия, передает «Коммерсантъ». По информации издания, бывшая замминистра могла частично признать вину и начать сотрудничать со следствием.
Иск в отношении Переверзевой был зарегистрирован в Тверском суде сегодня, 6 июля. Ей было предъявлено обвинение, связанное с фиктивным трудоустройством сотрудников Минобрнауки в РАНХиГС. Сообщалось, что обыски, допросы и другие следственные действия в отношении Переверзевой начали проводить с 25 апреля.
29 июня в Тверском районном суде Москвы было зарегистрировано дело по этой же статье в отношении проректора РАНХиГС Максима Назарова, тогда же он избрал для него меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему запрещено общаться с сотрудниками университета, Минобрнауки и пользоваться интернетом. По информации источника «Ведомостей» в РАНХиГС, оперативные действия с Назаровым были проведены еще несколько недель назад.
Назаров и Переверзева проходят по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева. В общем уголовном деле идет речь о хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, выделенных на федеральный проект «Учитель будущего», а также о махинациях в связи с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС в 2018-2020 гг., в результате чего, по версии следствия, учебному заведению был нанесен ущерб в размере 20 млн руб. Все фигуранты дела свою вину признали.