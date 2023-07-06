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Суд запретил определенные действия экс-замглавы Минобрнауки Переверзевой

Ведомости

Тверской районный суд Москвы избрал бывшему первому заместителю министра образования и науки Валентине Переверзевой, обвиняемой в особом крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), меру пресечения в виде запрета определенных действий, следует из картотеки суда.

Согласно решению суда, Переверзевой запрещено пользоваться мобильной связью, а также контактировать с другими фигурантами дела, в том числе проректором вуза Максимом Назаровым, которому ранее суд также запретил определенные действия, передает «Коммерсантъ». По информации издания, бывшая замминистра могла частично признать вину и начать сотрудничать со следствием. 

Иск в отношении Переверзевой был зарегистрирован в Тверском суде сегодня, 6 июля. Ей было предъявлено обвинение, связанное с фиктивным трудоустройством сотрудников Минобрнауки в РАНХиГС. Сообщалось, что обыски, допросы и другие следственные действия в отношении Переверзевой начали проводить с 25 апреля. 

29 июня в Тверском районном суде Москвы было зарегистрировано дело по этой же статье в отношении проректора РАНХиГС Максима Назарова, тогда же он избрал для него меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему запрещено общаться с сотрудниками университета, Минобрнауки и пользоваться интернетом. По информации источника «Ведомостей» в РАНХиГС, оперативные действия с Назаровым были проведены еще несколько недель назад. 

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Назаров и Переверзева проходят по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева. В общем уголовном деле идет речь о хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, выделенных на федеральный проект «Учитель будущего», а также о махинациях в связи с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС в 2018-2020 гг., в результате чего, по версии следствия, учебному заведению был нанесен ущерб в размере 20 млн руб. Все фигуранты дела свою вину признали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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