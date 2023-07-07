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Общество

Число госпитализированных с менингитом в Екатеринбурге увеличилось до восьми

Ведомости

Число госпитализированных с менингококковой инфекцией в Екатеринбурге выросло до восьми человек, еще двое были доставлены в одну из больниц, их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в Минздраве по Свердловской области. 

«Шесть пациентов проходят лечение в Сысертской ЦРБ, еще два пациента госпитализированы в ГКБ №40. Состояние всех пациентов удовлетворительное», – сказано в сообщении. 

О заболевании семи сотрудников Ozon менингитом свердловский Роспотребнадзор сообщил 5 июля. В пресс-службе Ozon пояснили, что все заболевшие – сотрудники подрядных организаций. В компании уточнили, что на складе проводится дезинфекция и вакцинация работников. 6 июля региональный Минздрав сообщил о госпитализации шести сотрудников распределительного центра Ozon в Сысертскую ЦРБ. 

Менингококковая инфекция в 74% может развиться в генерализованную форму в виде общей интоксикации и поражения оболочек головного мозга, летальность может достигать 50%. В 2022 г. «Ведомости» писали, что заболеваемость такими формами менингита резко сократилась на фоне пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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