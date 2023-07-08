В Тбилиси вновь сорвали фестиваль ЛГБТ-сообщества
В Тбилиси сотни сторонников консервативного движения Alt-Info сорвали мероприятие, которое должно было пройти в последний день фестиваля Tbilisi Pride на закрытой площадке у озера Лиси, сообщили организаторы фестиваля в соцсетях.
Сторонники Alt-Info, как отмечается, прорвали кордоны полиции, после чего полиция заставила участников мероприятия покинуть место проведения мероприятия. Сотрудники полиции, говорится в заявлении организаторов, не пытались перекрыть дорогу к площадке мероприятия или применить «пропорциональную силу» к нападавшим.
Как отмечает Sputnik-Грузия, президент республики Саломе Зурабишвили осудила действия полиции, призвав правоохранителей «по-настоящему пресекать все насильственные действия». При этом замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе объяснил срыв фестиваля сложностью обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих.
В начале июля прошлого года в Тбилиси также должна была пройти акция представителей ЛГБТ-сообщества, однако организаторы вынуждены были ее отменить из-за агрессивных действий противников проведения гей-парада. После этого противники ЛГБТ направились к зданию парламента, где стали нападать на журналистов. В результате одного их таких нападений умер оператор телеканала «ТВ Пирвели» Александр Лашкарава.