В Тбилиси вновь сорвали фестиваль ЛГБТ-сообщества

В начале июля прошлого года в Тбилиси также должна была пройти акция представителей ЛГБТ-сообщества, однако организаторы вынуждены были ее отменить из-за агрессивных действий противников проведения гей-парада. После этого противники ЛГБТ направились к зданию парламента, где стали нападать на журналистов. В результате одного их таких нападений умер оператор телеканала «ТВ Пирвели» Александр Лашкарава.