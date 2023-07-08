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Общество

В Тбилиси вновь сорвали фестиваль ЛГБТ-сообщества

Ведомости

В Тбилиси сотни сторонников консервативного движения Alt-Info сорвали мероприятие, которое должно было пройти в последний день фестиваля Tbilisi Pride на закрытой площадке у озера Лиси, сообщили организаторы фестиваля в соцсетях.

Сторонники Alt-Info, как отмечается, прорвали кордоны полиции, после чего полиция заставила участников мероприятия покинуть место проведения мероприятия. Сотрудники полиции, говорится в заявлении организаторов, не пытались перекрыть дорогу к площадке мероприятия или применить «пропорциональную силу» к нападавшим.

Как отмечает Sputnik-Грузия, президент республики Саломе Зурабишвили осудила действия полиции, призвав правоохранителей «по-настоящему пресекать все насильственные действия». При этом замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе объяснил срыв фестиваля сложностью обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих.

В начале июля прошлого года в Тбилиси также должна была пройти акция представителей ЛГБТ-сообщества, однако организаторы вынуждены были ее отменить из-за агрессивных действий противников проведения гей-парада. После этого противники ЛГБТ направились к зданию парламента, где стали нападать на журналистов. В результате одного их таких нападений умер оператор телеканала «ТВ Пирвели» Александр Лашкарава.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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