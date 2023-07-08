В Югре ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

По ее данным, сейчас в регионе зафиксировано 39 лесных пожаров общей площадью более 9000 га и пять ландшафтных пожаров на площади 599 га. Эксперты считают, что возникают пожары из-за сухих гроз, сопровождающихся дефицитом осадков, добавила Комарова. При этом населенные пункты и объекты социальной или экономической инфраструктуры не пострадали, подчеркнула губернатор, призвав людей избегать посещения лесов.