В Югре ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила в своем Telegram-канале, что ввела режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за лесных пожаров.
«В Белоярском районе с 6 июля введен режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля – в лесах Октябрьского, Березовского районов. С 8 июля ввожу режим чрезвычайной ситуации на территории всего автономного округа», – написала она.
По ее данным, сейчас в регионе зафиксировано 39 лесных пожаров общей площадью более 9000 га и пять ландшафтных пожаров на площади 599 га. Эксперты считают, что возникают пожары из-за сухих гроз, сопровождающихся дефицитом осадков, добавила Комарова. При этом населенные пункты и объекты социальной или экономической инфраструктуры не пострадали, подчеркнула губернатор, призвав людей избегать посещения лесов.
В борьбе с пожарами задействованы почти 600 человек, а также около 200 сотрудников лесопожарных формирований Карелии, Архангельской и Мурманской областей.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил до 1 ноября продумать расширение зон устранения лесных пожаров. Глава государства также поручил предусмотреть выделение в 2023 г. из федерального бюджета дополнительных средств на компенсацию затрат регионов по ликвидации лесных пожаров в зонах их контроля.
Отдельным пунктом среди поручений была выделена реализация мероприятий по развитию систем автоматизированного обнаружения лесных пожаров, в том числе наземных систем видеонаблюдения, и по обеспечению лесопожарных формирований снаряжением и инвентарем, средствами предупреждения, обнаружения и устранения лесных пожаров.