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Общество

В Югре ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Ведомости

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила в своем Telegram-канале, что ввела режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за лесных пожаров.

«В Белоярском районе с 6 июля введен режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля – в лесах Октябрьского, Березовского районов. С 8 июля ввожу режим чрезвычайной ситуации на территории всего автономного округа», – написала она.

По ее данным, сейчас в регионе зафиксировано 39 лесных пожаров общей площадью более 9000 га и пять ландшафтных пожаров на площади 599 га. Эксперты считают, что возникают пожары из-за сухих гроз, сопровождающихся дефицитом осадков, добавила Комарова. При этом населенные пункты и объекты социальной или экономической инфраструктуры не пострадали, подчеркнула губернатор, призвав людей избегать посещения лесов.

В борьбе с пожарами задействованы почти 600 человек, а также около 200 сотрудников лесопожарных формирований Карелии, Архангельской и Мурманской областей.

Ранее по теме: Путин предложил сократить зоны, в которых можно не тушить лесные пожары

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил до 1 ноября продумать расширение зон устранения лесных пожаров. Глава государства также поручил предусмотреть выделение в 2023 г. из федерального бюджета дополнительных средств на компенсацию затрат регионов по ликвидации лесных пожаров в зонах их контроля. 

Отдельным пунктом среди поручений была выделена реализация мероприятий по развитию систем автоматизированного обнаружения лесных пожаров, в том числе наземных систем видеонаблюдения, и по обеспечению лесопожарных формирований снаряжением и инвентарем, средствами предупреждения, обнаружения и устранения лесных пожаров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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