Поздняков: Россия пока не получала приглашений для участия в Азиатских играх
Олимпийский комитет России пока не получал приглашений для участия отечественных спортсменов в Азиатских играх, заявил президент ОКР Станислав Поздняков в своем Telegram-канале.
«На данный момент Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла», – сказал он.
Ранее сегодня издание Insidethegames, ссылаясь на решение руководства Олимпийского совета Азии (ОСА), сообщило, что до 500 спортсменов из России и Белоруссии смогут участвовать в нейтральном статусе в Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу осенью этого года.
В этой связи Поздняков добавил, что в последние месяцы было много разговоров на тему участия российских и белорусских спортсменов в разных турнирах, однако в подавляющем большинстве случаев конкретных договоренностей достигнуто не было. А до начала Азиатских игр осталось совсем немного времени.