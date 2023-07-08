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Поздняков: Россия пока не получала приглашений для участия в Азиатских играх

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Олимпийский комитет России пока не получал приглашений для участия отечественных спортсменов в Азиатских играх, заявил президент ОКР Станислав Поздняков в своем Telegram-канале.

«На данный момент Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла», – сказал он.

Ранее по теме: Российских спортсменов допустят к Азиатским играм в нейтральном статусе

Ранее сегодня издание Insidethegames, ссылаясь на решение руководства Олимпийского совета Азии (ОСА), сообщило, что до 500 спортсменов из России и Белоруссии смогут участвовать в нейтральном статусе в Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу осенью этого года.

В этой связи Поздняков добавил, что в последние месяцы было много разговоров на тему участия российских и белорусских спортсменов в разных турнирах, однако в подавляющем большинстве случаев конкретных договоренностей достигнуто не было. А до начала Азиатских игр осталось совсем немного времени.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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