Поздняков: Россия пока не получала приглашений для участия в Азиатских играх

В этой связи Поздняков добавил, что в последние месяцы было много разговоров на тему участия российских и белорусских спортсменов в разных турнирах, однако в подавляющем большинстве случаев конкретных договоренностей достигнуто не было. А до начала Азиатских игр осталось совсем немного времени.