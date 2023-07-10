МЧС сообщило об эвакуации жителей поселка Мирный из-за подтопления
Спасателей продолжают эвакуировать жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус из-за подтоплений. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, передает ТАСС.
«В пунктах временного размещения находятся 66 человек, в том числе 18 детей. Для откачки воды применяется спецтехника МЧС России. По запросам продолжается эвакуация людей из подтопленных зданий», – отметили в пресс-службе.
Там уточнили, что из-за непогоды подтопленными остаются 192 придомовые территории и домовладения. К устранению последствий ливней привлечены 162 человек и 55 единиц техники.
В МЧС напомнили, что 10 июля в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В городе ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер до 23 м/с. также не исключены смерчи, сходы оползней и подъем уровня воды в реках.
В администрации Сочи сообщили, что в ночь на 10 июля из-за ливней в поселке Мирный оказались подтопленными 10 улиц и переулков. Кроме того, в Хостинском, Адлерском районах Сочи, а также в Сириусе власти ввели режим ЧС муниципального характера. Там добавили, что в ПВР в Сириусе и Хостинском районе размещены 240 человек.
В МЧС по Краснодарскому краю ранее предупреждали, что с 7 по 10 июля в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. 9 июля в Хостинском районе Сочи из-за ливней потоком воды унесло около десяти автомобилей. Также подтопленными оказались два дома. К вечеру 9 июля в МЧС сообщили, что вода сошла.
Тогда же мэр Сочи Алексей Копайгородский предупредил жителей и туристов об ухудшении погоды в ближайшие часы. В мэрии ранее отмечали, что «основной удар стихии» обрушится на Сочи в ночь на 10 июля. В связи с этим власти закрыли все пляжи Сочи и предупредили жителей и туристов об опасности купания в такую погоду.