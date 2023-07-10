МЧС сообщило об эвакуации жителей поселка Мирный из-за подтопления

В администрации Сочи сообщили, что в ночь на 10 июля из-за ливней в поселке Мирный оказались подтопленными 10 улиц и переулков. Кроме того, в Хостинском, Адлерском районах Сочи, а также в Сириусе власти ввели режим ЧС муниципального характера. Там добавили, что в ПВР в Сириусе и Хостинском районе размещены 240 человек.