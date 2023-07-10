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Общество

МЧС сообщило об эвакуации жителей поселка Мирный из-за подтопления

Ведомости

Спасателей продолжают эвакуировать жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус из-за подтоплений. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, передает ТАСС. 

«В пунктах временного размещения находятся 66 человек, в том числе 18 детей. Для откачки воды применяется спецтехника МЧС России. По запросам продолжается эвакуация людей из подтопленных зданий», – отметили в пресс-службе. 

Там уточнили, что из-за непогоды подтопленными остаются 192 придомовые территории и домовладения. К устранению последствий ливней привлечены 162 человек и 55 единиц техники. 

В МЧС напомнили, что 10 июля в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В городе ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер до 23 м/с. также не исключены смерчи, сходы оползней и подъем уровня воды в реках. 

В администрации Сочи сообщили, что в ночь на 10 июля из-за ливней в поселке Мирный оказались подтопленными 10 улиц и переулков. Кроме того, в Хостинском, Адлерском районах Сочи, а также в Сириусе власти ввели режим ЧС муниципального характера. Там добавили, что в ПВР в Сириусе и Хостинском районе размещены 240 человек. 

В МЧС по Краснодарскому краю ранее предупреждали, что с 7 по 10 июля в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. 9 июля в Хостинском районе Сочи из-за ливней потоком воды унесло около десяти автомобилей. Также подтопленными оказались два дома. К вечеру 9 июля в МЧС сообщили, что вода сошла. 

Тогда же мэр Сочи Алексей Копайгородский предупредил жителей и туристов об ухудшении погоды в ближайшие часы. В мэрии ранее отмечали, что «основной удар стихии» обрушится на Сочи в ночь на 10 июля. В связи с этим власти закрыли все пляжи Сочи и предупредили жителей и туристов об опасности купания в такую погоду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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