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Общество

В Сочи сошла вода после ливней

Ведомости

В Сочи после сильных дождей и ливней сошла вода. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю. 

«Вода сошла. Ситуация на контроле», – сказала собеседница агентства. 

Ранее в МЧС предупредили, что с 7 по 10 июля в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. 9 июля в Хостинском районе курорта из-за ливней потоком воды унесло около десяти автомобилей. Также подтопленными оказались два дома. В результате подтопления пострадавших нет. 

В администрации Сочи отметили, что в городе продолжает действовать штормовое предупреждение. Ранее сегодня власти сообщили, что все пляжи Сочи закрыты из-за непогоды, купание опасно для жизни и здоровья.

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Позже глава города Алексей Копайгородский предупредил жителей и туристов об ухудшении погоды в ближайшие часы. По его словам, ожидаются сильные дожди, также возможно прохождение смерчей над морем. В мэрии ранее отмечали, что «основной удар стихии» обрушится на Сочи в ночь на 10 июля. В связи с этим Копайгородский призвал граждан перенести планы отдыха у воды 9 и 10 июля, пока погода полностью не восстановится.

8 июля запрет на купание в Черном море из-за шторма и донного течения ввели власти Анапы. Сегодня, 9 июля, это ограничение было продлено. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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