В Сочи сошла вода после ливней

Позже глава города Алексей Копайгородский предупредил жителей и туристов об ухудшении погоды в ближайшие часы. По его словам, ожидаются сильные дожди, также возможно прохождение смерчей над морем. В мэрии ранее отмечали, что «основной удар стихии» обрушится на Сочи в ночь на 10 июля. В связи с этим Копайгородский призвал граждан перенести планы отдыха у воды 9 и 10 июля, пока погода полностью не восстановится.