Вслед за Сочи сильные ливни подтопили Гагру
Сильные ливни привели к подтоплениям в Гагре. Об этом сообщает МЧС Абхазии, передает «Интерфакс».
К устранению последствий непогоды уже приступил личный состав поисково-спасательного отряда Гагрского района, отметили в ведомстве. В МЧС уточнили, что подтопленными оказались кафе, магазины, первые этажи жилых домов и автодороги. Кроме того, без света остались некоторые населенные пункты Гагрского района и город Пицунда.
МЧС призвало жителей республики и туристов отказаться от поездок в Гагрский район в связи с непогодой.
Заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цушба сообщил ТАСС, что без электричества из-за подтопления подстанции оказалась большая часть Гагры. Он добавил, что в результате сильных ливней никто не пострадал, многих жителей подтопленных территорий спасатели эвакуировали. Сейчас дождь уже прекратился, уточнил он.
Ранее сильные ливни обрушились на Краснодарский край. Ранее в МЧС предупредили, что с 7 по 10 июля в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. 8 июля власти Анапы ввели запрет на купание в Черном море из-за шторма и донного течения. Сегодня, 9 июля, это ограничение было продлено.
Кроме того, штормовое предупреждение продолжает действовать в Сочи. В администрации города ранее сегодня сообщили, что все пляжи Сочи закрыты из-за непогоды.