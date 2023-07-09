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Вслед за Сочи сильные ливни подтопили Гагру

Ведомости

Сильные ливни привели к подтоплениям в Гагре. Об этом сообщает МЧС Абхазии, передает «Интерфакс».

К устранению последствий непогоды уже приступил личный состав поисково-спасательного отряда Гагрского района, отметили в ведомстве. В МЧС уточнили, что подтопленными оказались кафе, магазины, первые этажи жилых домов и автодороги. Кроме того, без света остались некоторые населенные пункты Гагрского района и город Пицунда.

МЧС призвало жителей республики и туристов отказаться от поездок в Гагрский район в связи с непогодой.

Заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цушба сообщил ТАСС, что без электричества из-за подтопления подстанции оказалась большая часть Гагры. Он добавил, что в результате сильных ливней никто не пострадал, многих жителей подтопленных территорий спасатели эвакуировали. Сейчас дождь уже прекратился, уточнил он.

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Ранее сильные ливни обрушились на Краснодарский край. Ранее в МЧС предупредили, что с 7 по 10 июля в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. 8 июля власти Анапы ввели запрет на купание в Черном море из-за шторма и донного течения. Сегодня, 9 июля, это ограничение было продлено. 

Кроме того, штормовое предупреждение продолжает действовать в Сочи. В администрации города ранее сегодня сообщили, что все пляжи Сочи закрыты из-за непогоды. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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