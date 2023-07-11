Начали действовать ограничения водительских прав для уклонистов

Снять это ограничение можно в случае, если в реестр военнообязанных поступит соответствующее решение. Autonews ранее писал, что поводом для отмены ограничения может стать явка в военкомат или жалоба автомобилиста, в которой он доказал, что не был обязан выполнять требование о явке.