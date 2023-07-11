Газета
Общество

Начали действовать ограничения водительских прав для уклонистов

Ведомости

Сотрудники ГАИ с 11 июля смогут ограничивать право на вождение автомобиля в случае, если в едином реестре военнообязанных есть ограничения из-за неявки по повестке в военкомат. Это следует из утвержденного приказа МВД.

Документ был опубликован 3 июля. Согласно тексту приказа, решение об ограничении действия водительских прав вносится в единый реестр воинского учета. Затем в течение 24 часов информация об этом поступает «в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы» ГИБДД. С этого момента права будут считаться недействительными.

Снять это ограничение можно в случае, если в реестр военнообязанных поступит соответствующее решение. Autonews ранее писал, что поводом для отмены ограничения может стать явка в военкомат или жалоба автомобилиста, в которой он доказал, что не был обязан выполнять требование о явке.

По словам начальника ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова, информационная база обновляется ежедневно. Он уточнил, что при наличии ограничения в реестре у военнообязанных также не будет возможности обменять водительские удостоверения и зарегистрировать автомобили.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о реестре военнообязанных, который предполагает цифровизацию системы воинского учета и вносит изменения в нормы вручения повесток. Теперь повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной на «Госуслугах». 

Сведения о рассылке повесток вносятся в единый электронный реестр воинского учета. При этом электронная повестка будет считаться врученной в момент ее размещения в личном кабинете на «Госуслугах». В рамках нового правила в случае неявки в военкомат гражданам может грозить запрет на государственную регистрацию в качестве ИП, лишение возможности управлять транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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