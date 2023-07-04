В МВД объяснили, как будут забирать водительские права за неявку в военкомат

В пояснительной записке к проекту приказа говорилось, что ограничение будет наступать спустя 20 дней неявки в военкомат со дня, указанного в повестке. Autonews ранее писал, что поводом для отмены ограничения может стать явка в военкомат или жалоба автомобилиста, в которой он доказал, что не был обязан выполнять требование о явке.