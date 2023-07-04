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Общество

В МВД объяснили, как будут забирать водительские права за неявку в военкомат

Ведомости

МВД России утвердило порядок ограничения права военнообязанных на вождение автомобиля в случае неявки по повестке в военкомат. Приказ ведомства был опубликован 3 июля в «Российской газете».

Из документа следует, что решение об ограничении действия водительских прав вносится в единый реестр воинского учета. Затем в течение 24 часов информация об этом поступает «в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы» ГИБДД.

Ограничение отменяется после внесения такого решение в реестр воинского учета. После этого в течение суток такое решение отображается в информационной системе. Приказ вступает в силу 11 июля.

В пояснительной записке к проекту приказа говорилось, что ограничение будет наступать спустя 20 дней неявки в военкомат со дня, указанного в повестке. Autonews ранее писал, что поводом для отмены ограничения может стать явка в военкомат или жалоба автомобилиста, в которой он доказал, что не был обязан выполнять требование о явке. 

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о реестре военнообязанных, который предполагает цифровизацию системы воинского учета и вносит изменения в нормы вручения повесток. Теперь повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной на «Госуслугах». 

Сведения о рассылке повесток вносятся в единый электронный реестр воинского учета. При этом электронная повестка будет считаться врученной в момент ее размещения в личном кабинете на «Госуслугах». Получившие повестку не смогут покинуть Россию до явки в военкомат. А в случае игнорирования требования граждане не смогут водить автомобиль, распоряжаться своей недвижимостью и т. д. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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