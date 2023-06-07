МВД подготовило план ограничения права управлять автомобилем за неявку в военкомат

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает цифровизацию системы воинского учета и вносит изменения в нормы вручения повесток – теперь повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной на «Госуслугах». Получившие повестку не смогут покинуть Россию до явки в военкомат. В случае игнорирования повестки граждане не смогут водить автомобиль, распоряжаться своей недвижимостью и т. д. Сведения о рассылке повесток вносятся в единый электронный реестр воинского учета. При этом электронная повестка будет считаться врученной в момент ее размещения в личном кабинете на «Госуслугах».