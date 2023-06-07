МВД подготовило план ограничения права управлять автомобилем за неявку в военкомат
МВД России подготовило проект приказа, в соответствии с которым военнообязанных могут ограничить в правах управления транспортным средством, если они не явились в военкомат по повестке. Проект документа опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
Согласно тексту проекта приказа, ограничения могут накладываться в том случае, если в едином электронном реестре воинского учета появится решение «о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата». После этого информация будет передана в ГАИ.
При этом решение может быть отменено. Уточняется, что основанием для этого может стать решение призывной комиссии об отмене заключения военкомата или другой призывной комиссии по постановке граждан на воинский учет. Информация о снятии ограничений поступит в систему ГАИ также в течение суток.
14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает цифровизацию системы воинского учета и вносит изменения в нормы вручения повесток – теперь повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной на «Госуслугах». Получившие повестку не смогут покинуть Россию до явки в военкомат. В случае игнорирования повестки граждане не смогут водить автомобиль, распоряжаться своей недвижимостью и т. д. Сведения о рассылке повесток вносятся в единый электронный реестр воинского учета. При этом электронная повестка будет считаться врученной в момент ее размещения в личном кабинете на «Госуслугах».