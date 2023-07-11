Twitch оштрафовали за неудаление данных о спецоперации

В конце июня «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации блогеров и агентств (АБА; включает агентства Wildjam, Didenok Team и др.) писали, что среднемесячный рекламный бюджет нелегальных онлайн-казино у топ-50 российских блогеров на Twitch в январе – мае 2023 г. сократился по сравнению с концом 2022 г. на 2,7 млн руб. (на 13,5%).