Twitch оштрафовали за неудаление данных о спецоперации
Американский стриминговый сервис Twitch оштрафовали на 7 млн руб. за неудаление фейков о спецоперации и информации об азартных играх и онлайн-казино, сообщил корреспондент «Ведомостей». Решение было вынесено мировым судьей участка Таганского района Москвы.
Штрафы были назначены сервису по двум делам, которые проходили по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ).
Согласно первому вынесенному решению, сервис отказался удалять стрим с недостоверной информацией о спецоперации, за что получил штраф в 4 млн руб. Во втором случае Twitch был назначен штраф в 3 млн руб. за неудаление фейков об СВО, а также информации об азартных играх и онлайн-казино.
18 апреля стриминговый сервис также был оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить материалы с ложной информацией о проведении спецоперации. Тогда на заседании стало известно, что протокол на сервис был составлен из-за отказа удалить недостоверную информацию о проводимой Вооруженными силами РФ на Украине спецоперации, ядерной войне, всеобщей мобилизации.
В конце июня «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации блогеров и агентств (АБА; включает агентства Wildjam, Didenok Team и др.) писали, что среднемесячный рекламный бюджет нелегальных онлайн-казино у топ-50 российских блогеров на Twitch в январе – мае 2023 г. сократился по сравнению с концом 2022 г. на 2,7 млн руб. (на 13,5%).
Это связывали с блокировкой на сервисе крупных блогеров, которые активно размещали рекламу онлайн-казино и нелегальных букмекеров на своих стримах. Среди них, в частности, был поп-певец Егор Крид с 1,2 млн подписчиков, а также видеоблогер Buster (3,4 млн подписчиков), стример WhoPlohoyParen (861 000 подписчиков) и др.