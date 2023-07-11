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Общество

Twitch оштрафовали за неудаление данных о спецоперации

Ведомости

Американский стриминговый сервис Twitch оштрафовали на 7 млн руб. за неудаление фейков о спецоперации и информации об азартных играх и онлайн-казино, сообщил корреспондент «Ведомостей». Решение было вынесено мировым судьей участка Таганского района Москвы.

Штрафы были назначены сервису по двум делам, которые проходили по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ).

Согласно первому вынесенному решению, сервис отказался удалять стрим с недостоверной информацией о спецоперации, за что получил штраф в 4 млн руб. Во втором случае Twitch был назначен штраф в 3 млн руб. за неудаление фейков об СВО, а также информации об азартных играх и онлайн-казино.

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18 апреля стриминговый сервис также был оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить материалы с ложной информацией о проведении спецоперации. Тогда на заседании стало известно, что протокол на сервис был составлен из-за отказа удалить недостоверную информацию о проводимой Вооруженными силами РФ на Украине спецоперации, ядерной войне, всеобщей мобилизации.

Из-за блокировки аккаунтов Егора Крида и Buster на Twitch стало меньше рекламы онлайн-казино

На нелегальную рекламу у топовых блогеров в Роскомнадзор жаловалась Лига безопасного интернета

В конце июня «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации блогеров и агентств (АБА; включает агентства Wildjam, Didenok Team и др.) писали, что среднемесячный рекламный бюджет нелегальных онлайн-казино у топ-50 российских блогеров на Twitch в январе – мае 2023 г. сократился по сравнению с концом 2022 г. на 2,7 млн руб. (на 13,5%).

Это связывали с блокировкой на сервисе крупных блогеров, которые активно размещали рекламу онлайн-казино и нелегальных букмекеров на своих стримах. Среди них, в частности, был поп-певец Егор Крид с 1,2 млн подписчиков, а также видеоблогер Buster (3,4 млн подписчиков), стример WhoPlohoyParen (861 000 подписчиков) и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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