Из-за блокировки аккаунтов Егора Крида и Buster на Twitch стало меньше рекламы онлайн-казино

Среднемесячный рекламный бюджет нелегальных онлайн-казино у топ-50 российских блогеров на американской стриминговой платформе Twitch в январе – мае 2023 г. сократился по сравнению с концом 2022 г. на 2,7 млн руб., или на 13,5%, оценили в Ассоциации блогеров и агентств (АБА; включает агентства Wildjam, Didenok Team, Perfluence, Blacklight и др.). В ноябре – декабре 2022 г., согласно данным АБА, он составлял порядка 20 млн руб. При расчетах учитывались баннеры, рекламные ролики и интеграции на Twitch, длинные спонсорские контракты не были включены в исследование, отмечают в ассоциации.