Из-за блокировки аккаунтов Егора Крида и Buster на Twitch стало меньше рекламы онлайн-казино

Из-за блокировки аккаунтов Егора Крида и Buster на Twitch стало меньше рекламы онлайн-казиноНа нелегальную рекламу у топовых блогеров в Роскомнадзор жаловалась Лига безопасного интернета
Среднемесячный рекламный бюджет нелегальных онлайн-казино у топ-50 российских блогеров на американской стриминговой платформе Twitch в январе – мае 2023 г. сократился по сравнению с концом 2022 г. на 2,7 млн руб., или на 13,5%, оценили в Ассоциации блогеров и агентств (АБА; включает агентства Wildjam, Didenok Team, Perfluence, Blacklight и др.). В ноябре – декабре 2022 г., согласно данным АБА, он составлял порядка 20 млн руб. При расчетах учитывались баннеры, рекламные ролики и интеграции на Twitch, длинные спонсорские контракты не были включены в исследование, отмечают в ассоциации.
Совокупный объем легальной и нелегальной рекламы в российском сегменте Twitch по итогам 2022 г., согласно данным АБА, составил более 1 млрд руб. В Ассоциации развития интернет-рекламы (АРИР) указывают, что на площадки Twitch и Trovo приходится порядка 10% от объема всего сегмента инфлюенс-маркетинга и нативной рекламы, который в 2022 г. составил 12 млрд руб. Весь сегмент интернет-рекламы в 2022 г. упал на 2% до 324,9 млрд руб., следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).