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СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ржицкого

Ведомости

В Краснодарском крае задержали мужчину, который подозревается в причастности к убийству замглавы отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«В Краснодарском крае следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения, который проверяется следствием на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого», – говорится в сообщении.

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Накануне, 10 июля, тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено вблизи улицы Береговой в Краснодаре. Об убийстве Ржицкого сообщили СМИ.

СК завел уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы. Дело взял под контроль руководитель регионального управления СК Андрей Маслов. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил ему доложить о ходе расследования.

Станиславу Ржицкому было 42 года. Он капитан второго ранга. До назначения в Краснодаре Ржицкий был командиром подлодки Б-265 «Краснодар», с которой участвовал в боевых действиях против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ), пишет «Коммерсантъ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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