СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ржицкого

Станиславу Ржицкому было 42 года. Он капитан второго ранга. До назначения в Краснодаре Ржицкий был командиром подлодки Б-265 «Краснодар», с которой участвовал в боевых действиях против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ), пишет «Коммерсантъ».