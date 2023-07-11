СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ржицкого
В Краснодарском крае задержали мужчину, который подозревается в причастности к убийству замглавы отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
«В Краснодарском крае следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения, который проверяется следствием на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого», – говорится в сообщении.
Накануне, 10 июля, тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено вблизи улицы Береговой в Краснодаре. Об убийстве Ржицкого сообщили СМИ.
СК завел уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы. Дело взял под контроль руководитель регионального управления СК Андрей Маслов. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил ему доложить о ходе расследования.
Станиславу Ржицкому было 42 года. Он капитан второго ранга. До назначения в Краснодаре Ржицкий был командиром подлодки Б-265 «Краснодар», с которой участвовал в боевых действиях против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ), пишет «Коммерсантъ».