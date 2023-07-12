МЧС: из-за аномальной жары в нескольких регионах могут согнуться рельсы

Помимо Свердловской области жара также стоит в Челябинской и Курганской областях. В то же время 12-13 июля в Свердловской области прогнозируются кратковременные дожди, сильные ливни, грозы и шквалистый ветер до 25-27 м/с, сообщили в Уральском гидрометцентре. С 13 по 18 июля жары на Урале не ожидается, температура воздуха днем будет составлять 18-24 градуса выше нуля, ночью – 9-14 градусов.