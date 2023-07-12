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МЧС: из-за аномальной жары в нескольких регионах могут согнуться рельсы

Ведомости

Аномальная жара в нескольких регионах России может привести к деформации железнодорожного полотна. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России. 

В частности, температура воздуха на 3-8 градусов выше средних значений ожидается в южных субъектах Уральского федерального округа, на территории Башкирии, а также в Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях. 

«В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна», – говорится в сообщении. 

Накануне, 11 июля, власти Омской области ввели режим ЧС из-за аномально высоких температур. В регионе с начала июля держится жара выше 30 градусов. В Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) ранее сообщили, что с 11 по 13 июля местами воздух в области прогреется до температуры более 36 градусов выше нуля.

Кроме того, аномальная жара наблюдается на Урале. 11 июля воздух в Екатеринбурге прогрелся до 40 градусов, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Предыдущий температурный максимум был установлен в столице Урала 16 июля 2020 г. – 39,1 градуса выше нуля. 

Помимо Свердловской области жара также стоит в Челябинской и Курганской областях. В то же время 12-13 июля в Свердловской области прогнозируются кратковременные дожди, сильные ливни, грозы и шквалистый ветер до 25-27 м/с, сообщили в Уральском гидрометцентре. С 13 по 18 июля жары на Урале не ожидается, температура воздуха днем будет составлять 18-24 градуса выше нуля, ночью – 9-14 градусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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