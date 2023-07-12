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ФСБ задержала в Комсомольске-на-Амуре ячейку пособников террористов

Ведомости

ФСБ России пресекла деяетльность террористической ячейки в Комсомольске-на Амуре, которая помогала международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пособники террористов задержаны. Они выходцы из стран Центрально-Азиатского региона. Против них возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие терроризму). Максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы. Задержанных заключили под стражу, уточнили в ФСБ.

В местах пребывания злоумышленников были изъяты средства связи, на которых содержалось «значительное количество террористического и экстремистского контента». Кроме того, силовики нашли в гаджетах переписку в мессенджерах и социальных сетях с действующими боевиками в Сирии.

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13 июня ФСБ по Хабаровскому краю сообщила о задержании 19-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, подозреваемого в содействии террористической деятельности. По данным ведомства, он финансировал покупку оружия, боеприпасов и обмундирования для «Хайят Тахрир аш-Шам». Против молодого человека также возбудили дело по ч. 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Он находится под стражей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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