ФСБ задержала в Комсомольске-на-Амуре ячейку пособников террористов
ФСБ России пресекла деяетльность террористической ячейки в Комсомольске-на Амуре, которая помогала международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Пособники террористов задержаны. Они выходцы из стран Центрально-Азиатского региона. Против них возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие терроризму). Максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы. Задержанных заключили под стражу, уточнили в ФСБ.
В местах пребывания злоумышленников были изъяты средства связи, на которых содержалось «значительное количество террористического и экстремистского контента». Кроме того, силовики нашли в гаджетах переписку в мессенджерах и социальных сетях с действующими боевиками в Сирии.
13 июня ФСБ по Хабаровскому краю сообщила о задержании 19-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, подозреваемого в содействии террористической деятельности. По данным ведомства, он финансировал покупку оружия, боеприпасов и обмундирования для «Хайят Тахрир аш-Шам». Против молодого человека также возбудили дело по ч. 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Он находится под стражей.