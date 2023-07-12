ФСБ задержала в Комсомольске-на-Амуре ячейку пособников террористов

13 июня ФСБ по Хабаровскому краю сообщила о задержании 19-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, подозреваемого в содействии террористической деятельности. По данным ведомства, он финансировал покупку оружия, боеприпасов и обмундирования для «Хайят Тахрир аш-Шам». Против молодого человека также возбудили дело по ч. 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Он находится под стражей.