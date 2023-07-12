Хинштейн рассказал о нарушениях конфиденциальности в работе Threads
В работе нового приложения корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Threads зафиксировано несколько нарушений конфиденциальности пользователей. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Большинство пользователей даже не подозревает, как много информации собирает новая социальная сеть компании Meta. Threads собирает данные о здоровье пользователя, его финансовом положении, местонахождении, истории браузера и многое другое», – написал он.
Хинштейн напомнил, что ранее Meta находилась в центре скандалов, связанных с нарушениями приватности пользователей. «Все еще не ясно, исправилась ли корпорация в этих вопросах или продолжает вести дела как обычно», – добавил он, пояснив, что «обычно» для компании Meta – это «безучастно наблюдать, как в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) фактически легализовались призывы к насилию против российских граждан».
По его словам, именно отказ удалять эти призывы, а также экстремистских материалов, тысячи сообщений, содержащих недостоверную информацию, и стал причиной, по которой Instagram был заблокирован в 2022 г. Хинштейн отметил, что причин для блокировки Threads в России пока нет.
Сервис Threads Meta запустила в ночь на 6 июля. Войти в соцсеть можно через аккаунт в Instagram. Сервис предназначен для обмена текстовыми сообщениями и внешне очень похож на Twitter Илона Маска. После запуска проекта юрист Twitter Алекс Спиро отправил письмо Цукербергу с обвинением компании в «систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческих секретов Twitter и другой интеллектуальной собственности». В Meta эти обвинения назвали беспочвенными, уточнив, что в команде разработчиков Threads нет бывших сотрудников соцсети Маска.