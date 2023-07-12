Хинштейн рассказал о нарушениях конфиденциальности в работе Threads

Сервис Threads Meta запустила в ночь на 6 июля. Войти в соцсеть можно через аккаунт в Instagram. Сервис предназначен для обмена текстовыми сообщениями и внешне очень похож на Twitter Илона Маска. После запуска проекта юрист Twitter Алекс Спиро отправил письмо Цукербергу с обвинением компании в «систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческих секретов Twitter и другой интеллектуальной собственности». В Meta эти обвинения назвали беспочвенными, уточнив, что в команде разработчиков Threads нет бывших сотрудников соцсети Маска.