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Икона «Троица» была передана Троице-Сергиевой лавре почти на 50 лет

Ведомости

Работа преподобного Андрея Рублева, икона «Святая Троица» была передана Русской православной церкви (РПЦ) на 49 лет. Об этом сообщила глава правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) в интервью ТАСС.

«Пролонгация [договора] предусмотрена соответствующим приказом министерства культуры об утверждении типовой формы подобного договора. Поэтому, собственно говоря, договор будет пролонгирован по истечении срока», – сказала Чернега.

Договор о передаче «Троицы» Свято-Троицкой Сергиевой лавре был подписан сегодня, 12 июля, патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и министром культуры России Ольгой Любимовой.

«Троицу» Рублева передали Троице-Сергиевой лавре

Документ о передаче иконы подписали патриарх Кирилл и глава Минкультуры Любимова

Сейчас «Троица» находится в храме Христа Спасителя. Она была выставлена в московском храме для участия в торжественных богослужениях 4 июня, но 18 июня в Минкульте сообщили, что ее пребывание там продлится до 19 июля. Решение передать работу Рублева РПЦ принял президент России Владимир Путин в мае.

В конце июня Любимова сообщила, что после экспонирования в московском храме икону могут отправить в Реставрационный центр им. Грабаря. В самом центре ранее подтвердили, что специально оборудованное помещение для иконы уже готово, однако окончательное решение по реставрации реликвии примут на расширенном совете.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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