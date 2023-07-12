Икона «Троица» была передана Троице-Сергиевой лавре почти на 50 лет

В конце июня Любимова сообщила, что после экспонирования в московском храме икону могут отправить в Реставрационный центр им. Грабаря. В самом центре ранее подтвердили, что специально оборудованное помещение для иконы уже готово, однако окончательное решение по реставрации реликвии примут на расширенном совете.