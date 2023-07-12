Икона «Троица» была передана Троице-Сергиевой лавре почти на 50 лет
Работа преподобного Андрея Рублева, икона «Святая Троица» была передана Русской православной церкви (РПЦ) на 49 лет. Об этом сообщила глава правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) в интервью ТАСС.
«Пролонгация [договора] предусмотрена соответствующим приказом министерства культуры об утверждении типовой формы подобного договора. Поэтому, собственно говоря, договор будет пролонгирован по истечении срока», – сказала Чернега.
Договор о передаче «Троицы» Свято-Троицкой Сергиевой лавре был подписан сегодня, 12 июля, патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и министром культуры России Ольгой Любимовой.
Сейчас «Троица» находится в храме Христа Спасителя. Она была выставлена в московском храме для участия в торжественных богослужениях 4 июня, но 18 июня в Минкульте сообщили, что ее пребывание там продлится до 19 июля. Решение передать работу Рублева РПЦ принял президент России Владимир Путин в мае.
В конце июня Любимова сообщила, что после экспонирования в московском храме икону могут отправить в Реставрационный центр им. Грабаря. В самом центре ранее подтвердили, что специально оборудованное помещение для иконы уже готово, однако окончательное решение по реставрации реликвии примут на расширенном совете.